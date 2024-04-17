特別財會｜議員質疑食環署減人手影響服務　憂難應付實施垃圾徵費

立法會財務委員會一連多日召開特別會議審議政府本年度開支預算。在討論食物安全及環境衞生的環節，勞聯立法會議員周小松稱，食環署空缺人數為1236人，高於政府整體平均數，形容是「9個人做緊超過10個人工作」，惟本年度刪減多個職位，包括80個二級工人，質疑難以確保服務質素。此外，他提及政府文件中指署方有272人專責執法小隊檢控非法棄置垃圾等，惟較上年僅多12人，料難處理垃圾徵費實施後的工作。



議員關注食環署人手不足會影響服務（資料圖片/陳淑霞攝）

食物環境衞生署署長楊碧筠今日回應稱，明白數字上刪除職位比較多，但其實該批職務是已無需要的崗位或多年來無人填補，部分工作已經外判，不會出現「有工作冇人做」，政府了解二級工人空缺嚴重，已經努力招聘。對於專責執法小隊人數，楊指要嚴打亂拋垃圾，執法不限於專責小隊，負責處理小販的工作人員也有權開罰單，署方有信心可以有足夠人手應對。

根據政府提交予立法會的文件，截至去年11月30日，整體公務員編制為192,323人，實際人數為172,549人，即空缺率為10.2%。若按部門計算，警務處空缺人數6800多人，空缺率約18%，緊隨其後的則是食環署，空缺數字為1236個。

食環署的滅鼠成效也受關注。（袁澍攝）

議員促淘汰效能低滅鼠方法

另外，不少議員關注鼠患情況。其中「A4聯盟」立法會議員楊永杰稱，滅鼠雖有成效，但署方應了解每一種滅鼠方法成效為何，甚至應淘汰部分滅鼠方式以節省成本。工聯會立法會議員鄧家彪表示，黃大仙區方面老鼠不論死活，在2021年捉到約3500隻，但兩年後上升至8000多隻，反觀觀塘捉到的老鼠數目下跌，質疑是否捉鼠效能下降。

楊碧筠回應稱，部分地方較適宜使用老鼠膠，但部分地方或傷害其他小動物，故不同地方要使用不同方法，亦會進行調查。環境及生態局局長謝展寰稱，政府關注捉老鼠的問題，惟「捉多咗係咪代表成功，定係本身多咗；少咗係咪捉鼠不力，定鼠患改善」都需要科學方式做評核。

謝展寰指衞生黑點已減少（立法會直播截圖）

謝展寰：200衞生黑點中 逾九成已消除

環境及生態局局長謝展寰則指，食環署去年在主責的約200個衞生黑點，進行超過20000次特別清潔行動，並加強巡查及執管，現時超過九成衞生黑點已獲消除。食環署會繼續監察及清理街道和後巷的衞生黑點，達至施政報告訂於今年底前，將尚未清除的環境衞生黑點較去年底減少六成的工作指標。

店舖阻街方面，當局去年10月22日把相關罰款調高至6000元，截至今年1月31日，署方就店舖阻街共發出353張定額罰款通知書，及提出481宗檢控，對比之前一年同期的4177張及1909宗，分別減少約9成及7成。食環署署長楊碧筠說，署方有意識及有規模地全面打擊，採取多輪行動及嚴厲打擊後，店舖阻街情況已大大改善，不單只發出的定額罰款通知書及檢控數字下跌，投訴數字亦下跌。

議員質疑為何無備存公眾街市的分項管理開支（馬耀文攝）

無街市管理分項數字 江玉歡質疑難了解管理成效

政府又在文件中指，食環署管理公眾街市的整體開支總額的修訂預算為10.516億元，惟並無備存個別公眾街市管理開支的分項數字。 選委界立法會議員江玉歡表示，如無分項數據難以了解街市是否有效管理，又稱成功出租的攤位每年遞減，質疑為何沒有提供分項數字。她稱，根據政府答覆，食肆露天座位申請平均需時23個月，稱部分攤檔可能因申請期過長而撤回。選委界立法會議員陳凱欣亦指出，部分街市出租率較低，甚至僅得65%，質疑署方有何措施提升出租率。

楊碧筠回應指，街市管理除管理日常運作、清潔，亦要處理出租問題，故未能提供獨立分項數字。對於出租率，楊指受很多因素影響，長期空置的攤檔位置租金有6折、8折競投，如部分街市未必受歡迎，都可能考慮整合、關閉街市，以騰出用地作為更有用設施。