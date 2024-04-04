撈亂情人、清明節　食環署清潔龍：終明表白失敗原因｜政壇諸事町

今日（4日）清明節，是慎終追遠的日子。作為食物環境衞生署虛擬清潔香港宣傳大使的「清潔龍阿德」發帖稱，留意到情人節與清明節有不少共通點，「又係表達心意、又係送花、又係燒錢、又係請食嘢，咁啱又係一年得一日喎」，更不忘提醒市民不要遺留垃圾。



不過仔細一看，「清潔龍阿德」可能「蝦碌」地把情人節及清明節的插圖錯配，清明節竟然出動紅色玫瑰花、心型食物盒，神情甜蜜，與追憶先人的清明節並不搭調。



有網民發現後留言笑稱：「（「清潔龍阿德」）單身是有原因的」，「清潔龍阿德」亦搞鬼回應指：「我依家都知點解上個情人節表白失敗咗」。



「清潔龍阿德」竟然「蝦碌」將情人節及清明節的插圖錯配，清明節當天的「清潔龍阿德」竟然手持紅色玫瑰花、送出心型食物盒，神情甜密，與清明節追憶先人的情景大相逕庭。（清潔龍阿德Facebook圖片）

「清潔龍阿德」在今天清明節（4日）在社交平台上發帖，稱經過他多年觀察，發現情人節與清明節十分相似，「又係表達心意、又係送花、又係燒錢、又係請食嘢，咁啱又係一年得一日喎」，但「清潔龍阿德」都不忘提醒市民，除關心身邊人外，亦要關心環境衞生，不要遺留垃圾。

帖文更配上栩栩如生的插圖，但仔細一看，「清潔龍阿德」 可能「蝦碌」地錯配了情人節和清明節的插圖。插圖分別繪畫了情人節和清明節的相同之處，不過清明節當天的「清潔龍阿德」手持紅色玫瑰花、送出心型食物盒，神情甜密；而本應是甜甜蜜蜜的情人節，「清潔龍阿德」手持白花，在相信是祭品前雙手合十，流露哀傷神情。

有網民發現後留言笑稱：「（「清潔龍阿德」）單身是有原因的」，「清潔龍阿德」亦搞鬼回應指：「我依家都知點解上個情人節表白失敗咗」。