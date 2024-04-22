網上帳戶騎劫案急升3個月失逾千萬　雙重騎劫WhatsApp「累街坊」

本港網上帳戶騎劫案件有復甦迹象，由今年1月的99宗，大幅上升至3月的558宗，急升超過4.5倍，涉及損失金額亦由330萬升至1160萬港元，當中有九成九的案件都是在WhatsApp平台發生。



警方指出，帳戶被騎劫不但「累街坊」，更有可能連累多人，警方在本月接獲一宗雙重騎劫個案，騙徒除了騙取受害人親友的金錢外，更奪取他們的通訊軟件帳戶繼續犯案。



警方指，帳戶騎劫案件有九成九的案件都是在WhatsApp平台發生。（盧翊銘攝）

網上帳戶騎劫案件在去年8至12月曾一度猖獗，警方當時錄得共3137宗案件，涉及損失金額超過6500萬元。至今年首3個月，警方觀察到帳戶騎劫案件出現復甦迹象，由今年1月的99宗，大幅上升至3月的558宗，急升超過4.5倍，涉及損失金額亦由330萬元上升至1160萬港元，上升2.5倍。

網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳指，網上帳戶騎劫案件當中，九成九都是發生在 WhatsApp平台，她指，相信是與本地使用通訊軟件的習慣有關。（盧翊銘攝）

市民遭雙重騎劫「累街坊」 有人WhatsApp被騎劫被騙148萬港元

網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳指，網上帳戶騎劫案件當中，九成九都是發生在 WhatsApp平台，相信是與本地使用通訊軟件的習慣有關。

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德指，警方在本月接獲一宗案件，有騙徒在成功騎劫一個用戶的帳戶後，假借更換手機的名義，向通信錄的親友謊稱錯誤地輸入對方的電話號碼以接收轉移代碼，從而進行多重帳戶騎劫。案件為雙重騎劫個案，騙徒除了騙取受害人親友的金錢外，更奪取他們的通訊軟件帳戶繼續犯案。

今年最大宗網上帳戶騎劫案件損失在2月接報，一名從事飲食業的男商人的WhatsApp帳戶遭騎劫，騙徒向通訊錄內的一名商業夥伴發出訊息，要求他支付一筆業務款項。由於兩人經常有生意往來，該名商業夥伴不虞有詐，把合共19萬美元（折合約148萬港元）轉入騙徒提供的銀行帳戶。之後，在商業夥伴與真正的男商人進行核實時，才揭發男商人的WhatsApp帳戶在較早時被騎劫。

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德指，過去10年的科技罪案破案率不足兩成，大部分涉案的網上平台都設於境外，大大增加了警方執法的難度。（盧翊銘攝）

近十年科技罪案破案率不足兩成 警指跨境案件難執法

梁以德指，過去10年的科技罪案破案率介乎7.6%至17.4%，不足兩成，詐騙破案率低的主要原因是，市民普遍使用的網站和社交媒體後多都涉及境外服務供應商，而且境外服務供應商未能向香港警方提供足夠的協助。

而且大部分的科技罪案都具一定的隱蔽性，犯罪團伙會在海外經互聯網接觸到本地的受害人，再進行詐騙。他指，由於大部分涉案的網上平台都設於境外，大大增加了警方執法的難度。

梁以德指，自2022年開始，警方先後推出了「防騙視伏器」及「防騙視伏App」手機應用程式，提供一個可靠的事實查證平台，協助公眾辨識詐騙和網絡陷阱。「防騙視伏 App」更於今年2月新增了自動偵測可疑來電、可疑網址以及公眾舉報平台三大功能。

自2022年開始，警方先後推出了「防騙視伏器」及「防騙視伏App」手機應用程式，提供一個可靠的事實查證平台，協助公眾辨識詐騙和網絡陷阱。（盧翊銘攝）

用轉數快看見詐騙警示應立即停止過數

警方亦於去年11月與金融及銀行界共同推出第一階段的「可疑警示機制」， 將「防騙視伏器」資料庫與FPS平台連接。市民在使用FPS轉數時，如收款者的手機號碼、電郵地址或FPS識別碼與市民向警方的詐騙舉報有關，且被「防騙視伏器」標記為「高危有伏」，在轉帳確認頁面上將出現警示，提醒市民詐騙風險。

因此，市民如在轉數時看見詐騙警示，應立即停止過數，以免受騙。不過，梁以德提醒，就算在轉數時沒有看見高危警示，也只代表尚未有市民就該FPS識別代號作出舉報，以致識別代號未標籤在「防騙視伏器」資料庫內。

羅兵咸永道網絡安全與隱私保護業務合夥人顏國定提醒，如自己的通訊軟件不幸被騎劫，應該登出所有與你手機通訊軟件連結的其他裝置，並盡快通知通訊錄內的親友。（盧翊銘攝）

羅兵咸永道網絡安全與隱私保護業務合夥人顏國定提醒，如自己的通訊軟件不幸被騎劫，應該登出所有與手機通訊軟件連結的其他裝置，並盡快通知通訊錄內的親友，查看是否有任何人被騙。如有的話，應立刻報警求助。

提防網上騎劫小貼士：

◼ 啟用帳戶的雙重認證功能

◼ 定期檢視帳戶已連結的裝置，並且登出所有不明的已連結裝置

◼ 切勿隨便透露密碼、驗證碼或掃描二維碼

◼ 於留言信箱設定強密碼，避免一次性語音密碼被盜取

◼ 避免連接公共 WiFi 或在公共電腦上登入帳戶

◼ 不要盡信搜尋器置頂的結果，並將常用網頁加入書籤

◼ 留意短訊內容和網頁是否有異常 (如錯字、繁簡字夾雜等)

◼ 如親友透過訊息要求過數或滙款，應致電對方確認有關要求

