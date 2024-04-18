WhatsApp騙案｜偽冒金管局發訊息要求轉款　局方已報警籲市民提防

金管局今日（18日）稱收到公眾查詢指，透過WhatsApp收到聲稱來自金管局的訊息或文件，要求市民轉撥資金繳交費用或稅款，以取回被凍結資產或被騙款項。金管局重申，不會就個人財務事宜聯絡市民，亦不會使用即時通訊應用程式建立群組聯繫公眾。另外，金管局已經就事件向警方報案。



金管局重申，不會就個人財務事宜聯絡市民，亦不會使用即時通訊應用程式建立群組聯繫公眾。（資料圖片）

部份個案稱涉境外機構進行

香港金融管理局（金管局）今日收到公眾查詢，指透過即時通訊應用程式WhatsApp收到聲稱來自金管局的訊息，或收到聲稱以金管局名義發出的文件，要求市民轉撥資金繳交費用或稅款，以取回被凍結資產或被騙款項。局方表示，部分個案聲稱，有關退款或解凍資產安排，將透過境外機構進行，而該機構名稱與某境外銀行在香港設立的本地代表辦事處的名稱相似。

金管局嚴正重申，局方不會就個人財務事宜聯絡市民，亦不會使用即時通訊應用程式建立群組聯繫公眾。局方又指，境外銀行的本地代表辦事處，根據《銀行業條例》，其主要職責亦只限於與香港客戶之間的聯繫工作，不可以從事任何銀行和接受存款業務。

金管局網站載認可機構名單供市民核實

金管局網站（www.hkma.gov.hk）載有認可機構名單，以供查閱。公眾人士亦可電郵至金管局公眾查詢服務組（publicenquiry@hkma.gov.hk）查詢，以核實有關機構的認可狀況。

另外，金管局已經就事件向香港警方報案。公眾如懷疑受騙，應立即致電香港警務處商業及電腦罪案熱線（電話號碼：2860 5012），以便警方跟進和調查。