休班警涉醉駕Tesla後叫傷者勿報警　妨礙司法公正罪成　還柙候判

休班警涉駕駛Tesla電動車時撞到途人再撼麵包店鐵閘，事後未能通過酒精測試，又涉叫傷者勿報警。男警早前承認危駕致他人身體受嚴重傷害等 3 罪，但否認意圖妨礙司法公正罪受審。案件今（19日）在西九龍法院（暫代區院）裁決，法官嚴舜儀指，被告明明手機在手，卻一直未有報警，認為他只是想拖延時間，及想說服傷者不要報警，事主報警後，被告仍繼續遊說，並叫事主不要向警方提及治療以外的事，認為其行為構成妨礙司法公正，裁定男警罪成。案件押後至4月25日判刑，被告還柙候判。



被告何家榮（27 歲，警員），承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明的限制下駕駛汽車、使用殘缺車輛共3罪，但否認及意圖妨礙司法公正罪。

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意外後血液酒精濃度超標

控罪指，被告於前年5月28日在長沙灣元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳啟發身體受嚴重傷害；而在其血液中的酒精比例，是 100 毫升血液中有不少於 182 毫克酒精，超過 100 毫升血液中有 50 毫克酒精的訂明限度；以及該私家車擋風玻璃及兩側車窗玻璃，貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度；並於同日慫恿和誘使陳啟發不向警方報告一宗交通意外。

傷者反問點解唔報警啊

嚴官引述行車記錄儀片段及相關證供指，被告撞倒傷者後，未有用手上手機報警，後來在他人要求下雖表示會報警，仍只是把玩手上的手機，並不停說唔好意思。被告其後更曾問傷者：「可唔可以唔報警啊？」傷者回覆：「點解唔報警啊大佬，你真係痴X線，唉我報。」被告隨後又說：「我打我打我打我打。」最終傷者說：「唔係錢唔錢嘅問題，斷X咗骨啊大佬。」然後自行報警。

官指被告只是拖延時間

基於以上證供，嚴官認為被告當時根本無意報警，只是想拖延時間想辦法說服傷者不報警。其後在傷者等候救護車期間，被告仍繼續遊說對方不要向警方提及要求治療以外的事宜，嚴官因而認為被告行為構成妨礙司法公正，裁定他意圖妨礙司法公正罪成。

案件編號：DCCC298/2023