男警疑向賣淫集團女主腦「通水」　被控妨礙司法公正周三提堂

警方上月28日搗破以尖沙咀區酒店接客的跨國賣淫集團，調查期間懷疑尖沙咀分區一名男警向集團女主腦「通水」，以致她在警方拘捕行動前，帶同15萬元離開尖沙咀酒店房間。經過深入調查，該名男警被落案控以一項妨礙司法公正罪，明日（1日）在九龍城裁判法院提堂。



賣淫集團女主腦在警方展開拘捕行動前，疑接獲有人通風報信，提前捲款逃去。（資料圖片／陳浩然攝）

警方去年11月突擊搜查尖沙咀區內五間酒店房間，拘捕18人，包括一名從內地偷渡來港的33歲女主腦，懷疑與跨國賣淫集團有關。消息指，由於有人提前收到消息捲款逃去，警方進一步調查，懷疑尖沙咀分區一名46歲男警與案有關，去年12月7日在牛頭角拘捕男警涉嫌協助及教唆、慫使及促致非法入境者未得入境事務處處長授權而留在香港。案件交由西九龍總區重案組跟進調查，男警已被停職。

人員經調查及徵詢法律意見後，被捕男警已被控一項「妨礙司法公正」罪，案件將於明日（1日）上午在九龍城裁判法院提堂。警方指警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

女主腦逃避警方追捕過程：尖沙咀賣淫集團｜偷渡來港女雞頭「食腦」上位 變裝轉酒店避追捕

33歲姓孟女子被捕後帶返警署扣查。（資料圖片／警方提供）

▼警方上月28日破獲利用尖沙咀多間酒店接生意的賣淫集團▼

