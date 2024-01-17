8警案｜上司稱CCTV片只見4名被告曾經過　信其隊員沒有誣告人

8名警員涉在深水埗襲擊露宿者，又砸爛他們的家當，並誣衊他們藏毒等，被控多罪案續審，眾被告案發時的上級今(17日)在區域法院作供，他稱未能在拍到案發過程的閉路電視片中認出其隊員，僅認到其中4人曾在片段中經過；被問有否收過投訴提及其隊員涉誣告他人時，該上級稱不明白問題，又稱他作為案件主管，相信其隊員沒有誣告任何人。



蘇僅認到4名被告曾經過

高級督察蘇文浩供稱，他案發時是深水埗警區特別職務隊第一隊主管，8 名被告隸屬於其小隊。蘇在庭上觀看涉案閉路電視片段，除了在涉砸爛物品的片段看到首四名被告經過外，其餘涉襲擊的片段均未能認出被告，更未能認出砸爛物品的人士。

高級督察蘇文浩稱，警方有收到情報指深水埗通州街越南人販毒。（資料圖片）

收到情報有越南人在該區販毒

蘇在辯方盤問下，同意通州街公園湖邊屬毒品黑點，並早在2020年2月前，警方已收到情報指有越南籍人士經常在通州街一帶販毒，惟不清楚該越南人的名字。

相信隊員不會誣告任何人

另有辯方大律師向蘇指出，康文署曾就通州街毒品問題作投訴。蘇同意警方有收到投訴，但不清楚投訴者是否康文署。辯方續問，該些投訴有否提及有被告誣告任何人。蘇稱不明白辯方的問題，但他作為案件主管，相信其隊員沒有誣告任何人。

第二被告韓廷光，警員。(資料圖片)

次被告會面錄影稱無嘢講

此外，庭上播放次被告韓廷光的錄影會面，替其錄取會面的警員透露，韓於2020年2月24日與其他隊員，到通州街公園的人工水池和木亭之間執行職務，警員並指被告郭展昇涉嫌損毀了一些不屬於他的物品。

韓稱他當日以便裝當值，負責在區內進行反毒品行動，他亦同意當時與郭展昇一起工作，但被問到有物品被破壞時，韓和郭二人身在何處，或韓當日有否到通州街公園執行職務時，韓一律表示：「無嘢講。」

八名被告(詳看下圖)

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8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

控方案情共涉兩次事件，分別於2020年2月4日和24日發生。就2月4日的事件，首、三和八被告涉襲擊越南籍露宿者阮文山，另外第五至七被告涉誣陷另一名越南藉露宿者「阿十」藏毒。24日的事件則指稱，首被告毀壞阮等人的物品。另多名被告涉作出妨礙司法公正的行為。「阿十」曾被控毒品相關控罪，他去世後，控罪撤銷。

案件編號：DCCC123/2021