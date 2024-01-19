8警涉襲露宿者︱被指向CCTV鏡頭拋濕紙巾　女警：想趕走黑色嘢

8名警員在深水埗通州街公園進行反毒品行動時，涉砸爛露宿者的家當，和誣衊露宿者藏毒等，被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10罪，案件今(19日)在區域法院續審。庭上播放多名被告的錄影會面片段，其中涉嫌在案發時向CCTV鏡頭拋濕紙巾的女警，在錄影會面中解釋指當時是想趕走在鏡頭上的「黑色野」，並稱因「我唔鍾意」才趕走該昆蟲。



第三被告梁飛鵬稱肯定事主之一的阮文山未有投訴被襲擊。(資料圖片)

控方先續播放第三被告梁飛鵬的錄影會面，他透露於2月4日當天與特別職務隊的同事一同執勤，在通州街公園進行拘捕行動。當日，他們共拘捕了3名疑犯，分別涉嫌藏毒、販毒和藏有攻擊性武器。梁另承認認識本案事主阮文山，因為他曾看守阮。

梁最後補充指，當日在現場拘捕3人到警署見值日官，期間除了阮文山向值日官要求送院治療外，未有人投訴遭受襲擊。梁又指，雖然他已不太記得當時的情況，但梁說：「我相信每一個警察，都唔會唔記得有犯人投訴被打嘅事。」故他肯定阮文山在羈留期間未有作出投訴。

第四被告龐雋詩稱她向閉路電視鏡頭拋濕紙巾，因為見到鏡頭上有隻黑色嘢。(資料圖片)

控方之後播放第四被告龐雋詩的錄影會而，她被指於2月4日在涼亭執勤時，拿著類似濕紙巾的物件拋向CCTV鏡頭，涉嫌意圖妨礙司法公正。龐在錄影會面中透露，她與同隊隊員一同到通州街公園就毒品作拘捕行動，她主要負責保護現場安全。

提及她兩度將濕紙巾向上拋往鏡頭，龐解釋指當時見到鏡頭上「有隻黑色嘢」，如小強一般大。進行會面紀錄的警員問：「點解想趕走佢地？」龐說：「因為我唔鍾意。」警員再追問她之前有否見過該東西，龐說：「昆蟲咁囉。」

六男二女被告及各人的指控。(詳看下圖)

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8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

控方案情共涉兩次事件，分別於2020年2月4日和24日發生。就2月4日的事件，首、三和八被告涉襲擊越南籍露宿者阮文山，另外第五至七被告涉誣陷另一名越南藉露宿者「阿十」藏毒。24日的事件則指稱，首被告毀壞阮等人的物品。另多名被告涉作出妨礙司法公正的行為。「阿十」曾被控毒品相關控罪，他去世後，控罪撤銷。

案件編號：DCCC123/2021