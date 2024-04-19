港大校園5.1起限時參觀　須預先網上預約　晚上及假期自由進出

撰文：何瑞芬
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香港大學早前宣布因到訪遊客增加，將於5月1日實施分流措施。港大今日（19日）公布首階段遊客分流措施，5月1日起於周一至周六上午8至下午6時半期間參觀校園的遊客，必須提前在港大網上登記平台實名預約，成功後憑入場二維碼在指定地點進出港大，每節參觀時段為兩小時並設名額上限，港大會視乎情況調整參觀時段及名額。

港大稱，除上述時間及公眾假期外，遊客參觀不須提前預約，可自由進出校園。

港大宣布，5月1日起於周一至周六上午8至下午6時半期間參觀校園的遊客，必須提前在港大網上登記平台實名預約。（資料圖片/梁鵬威攝）

平日朝8晚6時半受限　每節參觀時段兩小時

港大宣布5月1日起實施首階段遊客分流措施，於周一至周六上午8時至下午6時30分期間參觀校園的遊客，須提前在港大網上登記平台使用真實姓名和電郵地址預約。

港大指，每節參觀時段為兩小時，並均設有名額上限。除上述規定時間外，參觀港大校園的遊客無需提前預約，可自由進出校園。在公眾假期到訪的遊客亦不需提前預約。

須實名預約　每14天只可預約1次

根據港大預約平台，遊客登記預約前須了解十大預約須知，包括要實名預約，最多可提前14天預，每14天只可預約1次。一名預約者最多可為另外3名同行者預約，逾時進校會視為自動放棄參觀，要重新預約，若無故爽約，14日內不能再預約。

港大宣布，5月1日起於周一至周六上午8至下午6時半期間參觀校園的遊客，必須提前在港大網上登記平台實名預約。（資料圖片/廖雁雄攝）

港大預約須知又提到，禁止一切非授權商業活動，包括各類違規攬客、非法經營車輛，兜售飲料及紀念品等各類商品及派發傳單，也禁止任何機構團體及個人違規帶人進校參觀。

港大表示，預約成功後，到訪遊客將獲得入場二維碼，並須通過指定地點進出港大校園。港大將視情況調整參觀時段安排及名額，在個別日子的特別安排將另行公告。獲邀人士、核准服務提供者和社區用戶進入港大校園的安排，則維持不變。

香港大學（資料圖片／歐嘉樂攝）

港大續稱，除網上登記平台外，港大亦為到訪遊客制訂參觀校園指南，旨在為港大師生維護良好的教學環境，同時可讓遊客探索港大的校園和歷史，包括校園導賞團在內的其他措施將在稍後階段落實，具體詳情將於屆時公布。港大將密切監察措施成效，並會考慮師生及公眾的回饋後按需要調整。

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