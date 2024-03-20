銷售員涉多番性侵親女　事主稱首次被姦時8歲　裁非禮強姦等6罪成

藥房銷售員涉自女兒8歲起多番性侵，包括迫她口交、強姦等。女兒後來一度搬離住所，及後又搬回他家，結果再遭父親侵犯。女兒遂將事件告訴學校老師，事件才被揭發。銷售員被控強姦、非禮等6罪，他否認指控受審，庭上揭銷售員要女兒口交時，會扯著她的頭髮替其口交，令她感到喉嚨「哽住」，另曾強行從後插入直至「有啲嘢漏出嚟」。陪審團今（20日）於高等法院一致裁定銷售員全部罪成，還柙至4月18日求情，同月22日判刑。



被告CSL（36歲，藥房銷售員），被控2項強姦罪、2項向16歲以下兒童作出猥褻行為及2項非禮罪。控罪日期介乎2016至2021年3月間，涉及同一事主女童X（案發時約8至13歲）。

被告CSL在高等法院被裁定非禮及強姦等6罪成立。（資料圖片）

X稱8歲時被迫口交及性交

控方指被告於2016年首次性侵只得8歲的X，該次被告在床上把手伸入X的內褲並觸碰其私處，之後更脫掉她的褲子嘗試性交，最後在X體外射精。數天後被告又要X替她口交，過程中曾扯著她的頭髮移動，並在X口內射精。

X反抗時被告稱一陣就唔會有感覺

X曾於2019年搬到外婆家住，後來外婆稱家中無人照顧她，故她雖不情願仍要搬回被告家住。之後被告又繼續侵犯當時13歲的X，包括要她口交、觸摸私處、摙她乳房等。X雖拒絕，但被告曾稱：「你無得唔要。」及後被告又曾強行從後插入，嘗試與X性交，並在X反抗時稱：「一陣就唔會有感覺。」又在完事後用紙巾清潔。

X向老師傾訴揭發事件

X最後向中學老師傾訴，事件交由警方跟進。法醫替X檢查時，並未發現她身上及私處又任何新近造成的傷口，認為單憑檢驗結果不能證明或否定X案發時曾與他人性交。X在警方錄影會面時藝術，被告曾將「小便位置」插入其私處，數天後又要她口交，她感到「哽住喉嚨」，及後口吐白色液體。

X稱性交時覺有撕裂的痛

X又指她雖曾一度搬走，但又搬回與被告同住，被告再次逼她口交，並要求她跪在床上嘗試從後插入，之後「越推越入」，直至她感覺到「有啲嘢漏出嚟」，被告便用紙巾清理。她在盤問下稱每次性交都感撕裂痛楚，但不知道法醫指其處女膜仍完好，並稱因為被告的床「好瞓啲」，故即使被多次性侵，她仍會到被告的床睡。

案件編號：HCCC212/2022