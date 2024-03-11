銷售員涉性侵女兒　事主8歲首被姦　曾稱唔想獲告知：你無得唔要

藥房銷售員涉在女兒8歲起多番性侵女兒，包括要她口交及把她強姦。女兒後來曾搬離住所，之後又搬回其家，惟女兒在13歲時疑再遭其父連番侵犯。女兒後來告知學校老師事件才被揭發。銷售員否認全部控罪，案件今(11日)在高等法院開審，主控官在開案陳詞透露，被告要女兒口交時，會有扯著其頭髮，事主亦曾向被告表示不要，被告回應：「你唔可以唔要。」



被告CSL（36歲，藥房銷售員），被控2項強姦罪、2項向16歲以下兒童作出猥褻行為及2項非禮罪。控罪日期介乎2016至2021年3月間，涉及同一事主女童X（案發時約8至13歲）。

被告CSL否認強姦及非禮等6罪，在高等法院開審。（資料圖片）

事主X首次被侵犯時8歲

控方開案陳詞指，事主X於2008年出生，出生後不久便隨外婆居住，直到2016年搬到涉案九龍灣一個單位，與被告及祖母同住。首兩次侵犯事件發生於2016年，當時X約8歲，就讀小三。首次事件發生時，X在被告的床上睡覺，被告突把伸入X的內褲並觸碰其私處，又叫X脫去褲子，X拒絕，被告便跪在X雙腿中間，然後脫丟二人的褲子，並嘗試與X性交，之後有在X體外射精。

數天後要X口交

數天後X 在被告床上玩iPad期間睡著，被告把左手伸入她的褲內碰其私處，X 醒來叫被告「唔好搞」，然後坐起身表示要返回自己床上睡覺。被告拒絕並脫下自己的褲子，並要X為他口交，過程中有扯著她的頭髮郁動，並在X口內射精。

年初二晚要X口交

X曾於2019年搬回外婆家，翌年外婆稱家中無人照顧她，X再次搬到被告家與被告及姑母同住。2021年發生另外4次侵犯事件，當時X約13歲。其中一次發生於2021年農曆初二，被告回家後躺在X身旁，要X為他口並在X口內射精。

X表示不想被告稱無得唔要

其後某一晚上，X看完電視後上了被告的床睡覺。被告問她：「想唔想又嚟過？」X表示不想，被告卻說：「你冇得唔要。」之後伸手入X的褲內，用兩隻手指觸碰X的私處，被告隨後上廁所，X便急忙回到自己床上。

推高X上衣觸碰其胸

同年約3月15日，被告推高難X的上衣，用力摙她兩邊乳房，又用口觸碰左邊乳房。X曾說：「唔好搞我啦。」被告沒有理會。X指被告當日放假，根據被告相關的出勤紀錄，被告同月12及14日均沒有上班。

嘗試從後性交並稱一陣就唔會有感覺

最後一次事件則發生於同月21日凌晨，當晚X在被告床上睡覺，被告躺在她的身旁，用力揸她兩邊乳房令X感到痛楚。被告繼而脫下X及自己的褲，然後嘗試從後與X性交。X曾叫被告停止，被告沒有理會並說：「一陣就唔會有感覺。」被告之用左手捉住X的左手，右手則揸X的右胸，完事後用紙巾清潔，X便返回自己的床睡覺。

法醫未在事主X身上發現新近損傷

數天後X向中學老師傾訴，事件交由警方跟進。被告警誡下只承認曾與X同床，否認侵犯指控。法醫為X進行身體檢查，並未發現她身上及私處有任何新近造成的外傷、損傷或異常，法醫認為單憑檢驗結果不能證實或否定X在案發期間曾與他人性交。

案件編號：HCCC212/2022