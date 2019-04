日內瓦國際發明展　港大奪五金五銀　城大奪兩金兩銀

第47屆日內瓦國際發明展日前於瑞士舉行,香港大學獲頒一項評判特別嘉許金獎、四項金獎及五項銀獎;而香港城市大學研究團隊則榮獲四個獎項,包括兩項金獎和兩項銀獎。

港大於第47屆日內瓦國際發明展中,獲頒一項評判特別嘉許金獎、四項金獎及五項銀獎。(港大提供)

港大獲頒的金獎項目包括:透明導電膜、便攜式濾水器、NJ牙刷、「使用中性粒細胞彈性蛋白酶和蛋白酶3作為診斷生物標誌物的方法和組合物」及「一種有潛力用於治療肝細胞癌的新型益生菌混合物 "Prohep"」。

當中透明導電膜獲頒評判特別嘉許金獎(Gold Award with the Congratulation of Jury),項目由香港大學衍生光電公司杰峰柔光電研發,可用作新興電子產品的嵌入式金屬網透明導電膜。

港大獲頒的銀獎項目包括:紙電池、軟機械人復康手套、「Project ADEN: 經濟實惠的自動化多樣化封裝」、虛擬實境飛機檢查培訓系統(ReVAI)及SmartEat。

城大獲獎隊伍成員(左起):易聖輝、Shishir Venkatesh、鄒恒、余瑋健及劉果。(城大提供)

城大金獎項目能快速檢測食物是否含有組胺和甲醛

城大金獎項目「快速檢測器:由食物安全以至非入侵性早期癌症檢測」由城大材料科學及工程學系副教授華禮生及化學系教授林漢華的團隊研發,相關檢測器能在10-25分鐘內檢測食物是否含有組胺和甲醛。

另一金獎項目「用於藥物篩選及分子診斷的納米擴增微流控陣列技術」由生物醫學系系主任楊夢甦的團隊研發,此技術能測試藥物的治療效果,找出最有效的藥物及最佳藥物劑量。

獲頒銀獎的「摺紙陶瓷和4D打印陶瓷」及「由結構變形實現的水下質素監察系統」,均由城大副校長(研究及科技)呂堅的研究團隊開發。