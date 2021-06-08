跨部門反恐專責組成立三年　推網上舉報系統　擬拓展培訓至保安界

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-08 00:01

由六個紀律部隊組成的跨部門反恐專責組成立三周年。警方指，本港目前恐襲風險級別是「中度」，疫情下國際恐怖分子的跨國活動削弱，但香港自從2019年反修例後「本土恐怖主義」冒起，並趨「地下化」，至今有17宗爆炸品案件，為加強收集情報，專責組於今年5月推出反恐資訊平台，設有網上舉報系統，並計劃向保安及物業管理界提供培訓，加強辨識能力。被問到目前有多少宗案件被歸類為「本土恐怖主義」，警方指國際間未有一致定義，但會基於早年通過的《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，「用相稱字眼去睇。」

歐英面對右翼極端主義威脅

負責帶領跨部門反恐專責的高級警司梁偉基表示，本港目前恐襲風險級別是「中度」，會不斷檢視，「香港係國際大都會，亦都係航空運輸樞紐，容易成為國際恐怖分子進出通道，要未雨綢繆。」全球疫情下，國際恐怖分子的跨國活動受航班縮減限制，「但好多歐英西方國家，近年都面對一啲『本土恐怖主義』，尤其係嚟自所謂右翼極端主義不斷冒升之中」，須警惕「孤狼式」襲擊。

負責帶領跨部門反恐專責的高級警司梁偉基表示，本港目前恐襲風險級別是「中度」。（梁鵬威攝）

2019年起港錄得17宗爆炸品案及5宗真槍案

梁偉基續稱，本港自從2019年反修例事件，本港「面對本土恐怖主義冒起」，至今共有17宗爆炸品案及5宗真槍案，「必須防範本土恐怖主義死灰復燃。」他舉例，警方今年2月在上水搜獲超過20公斤的爆炸品原料，反映威脅仍存在，而且趨隱蔽、「地下化」跡象，他形容「同外國恐怖分子自我激化現象係非常相似」。

被問到爆炸品案件當中，多少宗被歸類為「本土恐怖主義」，梁偉基指本港對「恐怖主義行為」定義是基於早年通過的《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，包括「意圖」，「目的威迫特區政府、國際組織，或者威嚇公眾人士，從而為推展政治、宗教思想主張，具備呢啲元素，就有機會觸犯法例上定義。」

至於「本土恐怖主義」的定義，他指在香港法例條文，甚至國際間暫時都無一致定義，但強調可解讀為「極端分子利用當地任何具爭議議題，合理化暴力手法達到訴求」，梁偉基指「我哋會去跟返法例，用相稱字眼去睇」。

梁偉基表示，國際經驗顯示，策動者如過去無犯罪紀錄，在預防方面有困難，所以鼓勵市民舉報，今年5月推出反恐資訊平台，設有網上舉報系統。另外，專責組會針對一些受襲風險較高的業界提供訓練及簡報，如機場、公共交通工具、大型購物商場、醫院等多人流聚集地方，正逐步拓展訓練至上述機構的保安及物業管理人員，加強辨識恐怖主義活動的能力。

入境處拒與恐怖活動有關聯訪客入境

跨部門反恐專責組由六個紀律部隊組成。海關監督葉雪瑩表示，去年共有149宗截獲戰略物資，主要涉及「資訊安全的系統／裝備／集成電路」等，未來會訓練槍械搜查犬。入境處負責評估情報，拒絕與恐怖活動有關聯訪客入境。首席入境事務主任葉兆強表示，去年進行超過3,000次巡查，並截查逾7,000人。未提供當中拒絕入境人數。

高級消防區長黃宏亮表示，會繼續打擊違規危險品，「其中一樣最重要工作就係同警方加強聯繫同分享情報，會繼續聯同警隊採取執法行動。」飛行服務隊高級機師葉偉雄表示，「透過恆常演習同公眾活動，希望能夠將反恐知識灌輸畀市民，預防恐怖主義喺本港植根。」

總懲教主任馬俊賢表示，該署負責收集逃犯情報，偵測院所內任何非法活動，杜絕監獄滋生恐怖活動，被問到如何定義監獄的恐怖活動，馬俊賢表示，涉及院所行動細節不便透露，但指出不會針對某類案件及罪行。