蕭若元兒子蕭定一未就破產案出庭應訊 被法庭頒令破產
撰文：朱棨新
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曾多次傳出財困的蕭若元兒子蕭定一，去年遭一間公司提出破產呈請。案件今(23日)在高等法院聆案官席前再訊，聆案官頒令蕭定一破產。
呈請人為代表 AI Investment Fund S.P.的Al Global Investment SPC，要求法庭頒令蕭定一破產。蕭定一今未有到庭，亦沒有派出律師代表。聆案官應呈請人要求，頒令蕭定一破產，而庭上未有透露蕭定一拖欠的款項。
此外，蕭定一旗下的中國創意數碼娛樂有限公司(前稱HMV數碼中國集團有限公司)，於去年5月被法庭頒令清盤，當時庭上披露該公司拖欠主要債權人約10億元。
案件編號：HCB 7067/2023
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