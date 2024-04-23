沙田硫化氫奪命工傷｜發展局即停昭興、仁利投標資格　或名冊除名

沙田源禾路源禾遊樂場今日（23日）零時發生奪命工業意外，造成兩死兩傷，當中更涉一名34歲、從事渠務僅一年多的工人。



發展局下午出稿，因應這宗致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，已按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程資格。有關部門目前正就事故進行調查；因應調查結果作進一步規管行動，包括延長暫停期限，甚至從「認可公共工程承建商名冊」除名。



據了解，被暫停競投工程資格的承建商為昭興建築運輸有限公司及仁利工程有限公司。



發展局認可公共工程承建商名册上，昭興建築運輸和仁利工程都加了附注「取消投標資格」。（發展局網頁）

發展局稱，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商。局方今日已向涉事承建商發通知，即時暫停其工務工程道路及渠務類別投標資格。承建商也須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。局方會在審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

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局方又指，有關暫停投標資格的規管行動，不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。