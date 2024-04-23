走塑｜DONKI壽司轉紙盒包裝　被笑似壽司盲盒　店方解釋真正用意

第一階段管制即棄膠餐具昨日（22日）實施，本港多間食肆的外賣已不再提供膠製餐具，改為紙製或木製餐具。雖然第一階段法例，並未涵蓋外賣用的膠蓋及膠食物容器，但有網民發現，連鎖超市DON DON DONKI近日已將透明壽司盒改為用密實紙盒，有人揶揄如同「壽司盲盒」。



記者今日（23日）下午到訪荃灣海之戀分店，發現「壽司盲盒」原來只供堂食顧客購買，外賣顧客仍可照舊購買透明膠蓋、用壽司盒包括的壽司。有顧客就表示，壽司包裝轉用紙盒會降低購買意欲，「可能喺一大堆裡邊有幾盒係比較唔新鮮」。



有網民揶揄指，如果無法透過透明膠盒揀壽司，就等於買了一個「壽司盲盒」。（洪芷菁攝）

第一階段管制即棄膠餐具昨日（22日）實施，禁止銷售和免費供應受管制即棄塑膠產品，包括禁止在堂食及向外賣顧客提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管，及所有發泡膠餐具，又禁止酒店免費提供小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液、即棄膠樽裝水則可有償提供。

多間食肆的外賣昨日起不再提供膠製餐具，改為紙製或木製餐具代替，更有網民發現，日前連鎖超市DON DON DONKI已將透明壽司盒改為用紙盒，不過措施引起不少網民熱議，有人更留言揶揄，如果無法透過透明膠盒揀壽司，就等於買了一個「壽司盲盒」。

亦有網民指出，首階段措施其實並未涵蓋外賣用的膠蓋及膠製食物容器，質疑DON DON DONKI的做法無必要。

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記者今日下午到荃灣海之戀的DON DON DONKI分店視察，發現門口貼出告示指，「法例規定堂食不可使塑膠即棄容器」，紙盒包裝食物只供在店內享用食物的顧客選購。意味「壽司盲盒」只供堂食的顧客購買，至於想買外賣壽司的顧客，仍可照舊購買透明膠蓋、用壽司盒包括的壽司。店員亦向記者表示，堂食顧客不能購買透明膠蓋的壽司。

中二的陳同學表示，壽司包裝轉用紙盒會降低購買意欲，「可能喺一大堆裡邊有幾盒係比較唔新鮮，揀一啲唔新鮮嘅，食落去就比較唔新鮮。」蔡同學則表示，一個月會平均買兩次壽司，雖然轉用紙盒盛載壽司，但不會過分擔心，「反正食落去味道一模一樣。」