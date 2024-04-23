走塑｜稻苗學會：平價餐具就唔好用　生產商指厚實製品貴逾三成

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例昨日（22日）實施，不少食肆已轉用環保即棄餐具，如紙製、木製、竹製等，惟品質問題陸續浮現。稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮今日（23日）表示，留意到有環保匙羹、飲管有發軟的情況，承認情況不理想，「平（價）就唔好用」，市場會淘汰品質不好的產品。



環保餐具供應商創辦人葉柏麟指出，餐具的硬度取決於厚度，但較厚實餐具的材料成本會加3至4成，預計餐具的售價在未來都不會降太多，認為為餐具已經很便宜。



首階段禁用即棄塑膠餐具及其他塑膠產品昨日開始實施，不少食肆已轉用環保即棄餐具，如紙製、木製、竹製等餐具。（環境及生態局Facebook圖片）

首階段管制即棄塑膠餐具及產品的法例實施，有餐飲商戶因轉用環保餐具成本增加，將成本轉嫁消費者，徵收1元餐具費。稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮今日（23日）接受商台訪問表示，膠製餐具和竹製餐具成本相差逾5成，「膠碗252蚊就有500隻，但竹碗要520蚊先有500隻」，即膠碗平均0.5元一隻，但竹碗要1元一隻。

膠製餐具和竹製餐具成本相差逾5成。（資料圖片／李慧妍攝）

邱表示，外賣四合一餐具套裝（含匙羹、叉、紙巾、牙籤）在轉用為竹製後，成本會上升26％，「暫時見唔到竹碗嘅價錢，可以同膠碗做比較」。他留意到有環保物料匙羹、飲管有發軟的情況，「係唔理想嘅」，他認為有些餐具「平（價）就唔好用」，商戶轉用環保餐具的確會增加成本，所以有必要加收1元餐具費，但有些商戶沒有加收餐具費，屬商業決定，各取所需。

他預計，未來環保餐具的價錢不會變，加上市場選擇多，會淘汰品質不好的產品，並且環保餐具產業前景會在管制即棄塑膠餐具及產品第二、三階段變得樂觀向好。

環保餐具大概只需港幣2毫子，其中以碗、蓋較貴。（資料圖片／黃浩謙攝）

環保餐具供應商創辦人葉柏麟在同一節目指出，環保餐具大概只需港幣2毫子，碗、蓋較貴，所以會收較貴的價錢。他補充，碗亦有分有沒有塗層之分，有些含塗層的碗為水性塗層，並不含塑膠成份，防水防油，獲歐盟認證。

坊間有指外賣環保蓋有「蓋唔實」的情況，葉柏麟解釋，環保蓋可做到0.3mm精度，若碗和蓋是出自相同公司，理論上並不會出現「蓋唔實」的情況，可能因為商家未考慮到碗、蓋合適性，導致精準度有差，建議採購時應向同一公司購買碗、蓋。

環保餐具有不同類型，惟製作上亦有不同難度。（資料圖片／黃浩謙攝）

市面上有環保餐具並不耐用，質素較參差，特別是匙羹。葉柏麟指，製造匙羹比刀、叉較難，木和竹製的刀、叉採用「一片壓」的方式，但匙羹需要製作弧度，所以在餐具製作中是比較困難。

他指，其實匙羹要分湯匙和飯匙，因兩者的弧度不一，材料限制了使用性，但其實可以兩者可以合併，並且加上塗層。

葉表示，餐具的硬度取決於厚度，但較厚實的餐具的材料成本會加3至4成。但他預計餐具的售價在未來都不會降太多，因為餐具好便宜，「1萬支餐具同100萬支都係幾仙嘅差別」。

他提醒，環保餐具都會經有安全檢驗、食品安全認證，如在使用環保餐具時發現有異味要小心留意。

另外，新界校長會主席、鳳溪第一小學校長朱偉林今日接受港台節目訪問時表示，學校飯盒供應商一直以來都是使用環保飯盒，早已沒有用即棄餐具，改用瓷製餐具。他表示，不排除飯商會在下次招標時會因成本增加而加價。