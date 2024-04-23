走塑｜李家超：對措施持正面態度　市民必須適應以推動環保

本港昨日（22日）實施首階段管制即棄膠餐具措施，行政長官李家超今日（23日）對「走塑」措施持正面態度，又指為了推動環保，市民必須適應。



700多種替代品 費用增3毫子料可承受

李家超在行政會議前見記者，表示對於「走塑」措施持正面態度，見到很多食肆有措施落實走塑計劃，又指環保署提供不同替代品選擇，共有700多種。他說，為了推動環保市民必須適應，認為對市民生活沒有太大影響，又指他較關注有否替代品，認為替代品充裕，並會愈來愈滿足市民要求。

李家超呼籲，每一個營商人士都要盡量優化替代品，又指較關心替代品價格，指涉及最多2至3毫子的費用，相信商戶足以照顧到。

至於整體政策方面，李家超表示，在環保的大前提下，很多先進城市都已經實行取代塑膠產品，而香港則剛剛開始，希望市民有環保意識及體會，更加明白環保是每個人責任，每個人做多少少。李說，政府會不斷聽意見，例如提供更多選擇予供應商及市民。

▼4月22日 記者實測快餐店餐具▼



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《香港01》昨日實測多間餐廳採用的環保餐具，有餐廳提供2元出售不鏽鋼環保餐具包，硬度足夠不變型，而木刀木叉亦可切開雞扒牛扒，但就較費力。但有連鎖粥店採用的紙匙羹，放在粥內20分鐘會變形變軟。