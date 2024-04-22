4.22走塑｜謝展寰引述餐廳指六成外賣客無要餐具　批紙飲管不耐用

全港今日（22日）起實施「走塑」，禁止免費派發及銷售部份指定塑膠用品。環境及生態局局長謝展寰晚上就在Facebook發文指，今日到訪過4間餐廳及2間零售店了解情況，以了解首日情況。



謝展寰在文中表示，有食肆負責人指替代品成本與膠餐具分別不大；但有餐廳反映顧客意見指紙飲管不耐用，他建議對方參考綠色餐具平台改用合適替代品。他又表示，「走塑」剛開始已有餐廳表示，六成顧客無需外賣餐具，相信香港會很快建立新的「走塑」文化。



落區視察獲餐廳告知紙品不耐用 謝展寰着參考綠色餐具平台

謝展寰指，到訪的4間餐廳中，有2間已全面「走塑」。其中一間中式食肆的負責人就指，與員工選購替代餐具前，有試用不同款式替代品，並選出最適合菜式的餐具；又稱食肆已轉用替代品餐具數天，匙羹亦選用較深的紙匙羹，顧客反應良好；並提到價錢與膠餐具分別「不算很大」，沒有把成本轉嫁顧客的打算。

▼4月22日 記者實測快餐店餐具▼



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葡式餐廳外賣亦已全面轉用替代品，該餐廳同樣選用較深的紙匙羹，使用上沒有問題，也未收到顧客投訴質量不佳。餐廳亦購買了平口和尖咀兩款紙漿飲管作比較，暫時兩款皆可。負責人稱，外賣佔生意約15%至20%，認為應為環保出一分力，也不會因此加價。

另外兩間餐廳則已開始外賣提供替代品，但因部分產品仍有可用兩至三星期的塑膠存貨，用畢才會全面外賣「走塑」。但有其中一間日式餐廳收到顧客反映，紙飲管不耐用、匙羹深度較淺，謝展寰提議餐廳參考環保署的綠色餐具平台試用產品，選擇合適的替代餐具。

謝展寰：非塑膠替代品需時適應 信可快速建立「走塑」文化

謝展寰亦有到訪一間個人護理產品連鎖店與一間藥房。當中前者數月前已改售紙軸棉花棒，後者則在去年底改售木及紙軸棉花棒。藥房負責人指，膠與木、紙軸棉花棒的價錢相若，貨源充足，質量亦相似，故轉售對生意沒有影響。

謝展寰在文末就指，對不少店舖和市民而言，非塑膠替代產品是新事物，而「走塑」有6個月適應期，呼籲店舖除了把握適應期消化存貨外，也可在這期間試用不同替代品，按店鋪經營的食物選擇最合適的產品；而市民則可能需要時間習慣使用替代品，或自備餐具。

他稱，「走塑」才剛開始，已有餐廳表示，六至七成顧客不需外賣餐具，相信新的綠色「走塑」文化很快會在香港建立，為保護人類健康和地球生態出一分力。