黎智英案｜陳梓華指黎認為被捕屬好事　可增加《蘋果》銷量

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（24日）踏入第65天，陳梓華繼續作供，他指Mark Simon曾稱他及黎均認為黎被捕是「好事」，這會增加《蘋果日報》的銷量。及後陳亦被捕，Mark Simon在他獲保釋後稱，黎智英會「安排各方面支援」，亦會替陳在美國安排「後路」。Mark Simon又提醒陳，要有心理準備因《國安法》再次被捕，但著他「唔好擔心」，應繼續參與國際游說，推動制裁。



黎被捕後著攬炒巴繼續在美遊說

陳梓華供稱，黎智英及李宇軒於2020年8月首次被捕，Mark Simon向他稱他及黎均認為黎被捕是「好事」，可令《蘋果日報》銷量上升，又著陳不用擔心李被捕會影響「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」運作，因他們已有「Plan B」，打算推「攬炒巴」劉祖迪到美國大專院校巡迴演講，推廣制裁。陳解釋李被捕後，「忽然之間就少咗一個人係前面衝」，若劉在美國演講，能令當地人更易接受反華政策。

陳梓華提及，Mark Simon認為黎智英被捕於2020年8月被捕是「好事」，可令《蘋果日報》銷量上升。(資料圖片)

美國線每周向Mark Simon匯報

控方另問陳對重光團隊「美國線」、「日本線」等的認知，陳指他於2020年6至7月加入「美國線」TG群組，得知團隊成員幾乎每周都會向Mark Simon匯報工作，當時Simon已離港。Simon曾指，他與黎相信共和黨會持續推反華政策，由於該黨黨員多爲商家背景，「只要畀得起錢」聘請美國政治顧問，便可與黨員接觸，如黎就曾因想與時任副總統彭斯見面，而聘請政治顧問。

美國民主黨想與新面孔會面

另一方面，Mark Simon指美國民主黨傾向與中國合作，不利他們欲爭取的「支爆」，但民主黨亦想與「新面孔」會面，不想再見「香港眾志」成員或者舊學生領袖，重光團隊便很符合這個要求。「美國線」成員因而聘請了美國一間親民主黨的政治顧問公司，藉此接觸民主黨官員，同時亦向接觸當地一些政治評論員，講述香港情況或會威脅美國在港的利益。

日本線由李宇軒牽頭

至於由李宇軒牽頭的「日本線」，陳指當時李與時任日本國會議員山尾志櫻里（Shiori Yamao）合作，在《國安法》實施後成立「對中政策國會議員聯盟（JPAC）」，並有意推動港人「救生艇政策」及《馬格尼茨基法案》制裁香港官員。陳稱李被捕前，曾請他審查一名自稱「反華」的居日華人。陳請求Simon協助，並告訴他「日本線」情況。

陳梓華指，李宇軒(圖)與時任日本國會議員山尾志櫻里（Shiori Yamao）合作，有意推動港人「救生艇政策」及《馬格尼茨基法案》制裁香港官員。

獲告知黎已在美國安排後路

陳於2020年10月因涉嫌協助罪犯被捕，其後獲警方保釋。他在獲釋後，Mark Simon對他稱，會與黎替他「安排各方面嘅支援」，包括法律支援，亦會在美國安排「後路」；又指會繼續在美國及台灣打聽案件消息。Simon又叫陳有心理準備會因《國安法》再次被捕，但著他不用擔心，應繼續參與國際游說推動制裁。

陳梓華(圖)指被捕後獲保釋，Mark Simon稱與黎智英會「安排各方面嘅支援」。

Mark Simon告知辭職理由

同年11月，陳與Mark Simon再聯絡，Simon稱他當時找了一名寫手，替《蘋果》撰寫一篇有關當時正參加美國總統的候選人拜登，其兒子在中國做生意的報道，但報道被指造假，或被視作干預大選，有機會引起FBI(聯邦調查局)調查，考慮到壹傳媒的利益，Simon決定辭職，並指會繼續在美國及台灣打點黎的生意，著陳不用擔心。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

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