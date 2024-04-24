黎智英案．十五｜陳梓華指黎曾指國安法雷聲大雨點小　被捕屬好事

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案審訊，繼續由「從犯證人」陳梓華作供，他早前提到，黎曾想叫他向勇武派傳話，叫他們刻制，認為黎有意做「大台」主導。



在第64天的審訊起，陳梓華提到2020年坊間傳出會設國安法的事，他曾向黎反映憂慮，認為應該要退及不再倡議制裁，但黎卻認為國安法是雷聲大雨點小，認為不會有事，且要繼續倡議制裁。



後來黎真的被捕，陳指黎的助手Mark Simon指黎認為被捕是好事，因為這能刺激《蘋果日報》的銷量。



陳梓華指黎智英2020年國安法推出後，他認為黎智英會是第一個被捕。

審訊第64天 國安法推出黎表示會以身作則不會退

陳梓華在2020年5月，人大常委公布實施《港區國安法》後，黎曾向陳發訊息稱：「X街打到嚟喇！」陳有叫黎要小心，亦自覺已沒退路。當時認為《國安法》如果要拉人，第一個就是黎智英。對他而言，負責任的做法是把「國際線」的人送走，他又想到黎及李宇軒等人被捕後，他便會是在港的最後一人。

陳梓華稱他是少數知道初選構思來自黎智英的人。

陳又提到，他在《國安法》實施前，曾向黎表達憂慮，認為應該要退，但黎認為《國安法》是「雷聲大，雨點小」，黎認為不會有事，並稱會以身作則，繼續呼籲制裁，又稱已與美國那邊商討如何幫助年青人。

陳又說，他是少數知道初選構思是來自黎的人，他指黎背後做了好多功夫，包括透過傳媒支持政治素人，增加初選認受性，並動用大量人脈及媒體資源協助初選。

審訊第65天 陳叫李宇軒聯絡美領館職員

陳梓華憶述《國安法》實施後，重光團隊有人認為李參與「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」的工作，又曾在聯合國「曝光」，認為他或已觸犯《國安法》；「攬炒巴」劉祖迪亦覺得李曾辦眾籌，掌握其他成員的銀行資料，若他被捕，重光團隊亦有風險，認為李應離港。

指李頑固拒離開

雖然團隊多人曾叫李走, 但李很頑固想留下，始終不肯走，陳於2020年8月曾叫李聯絡美國駐港領事館職員Alan Brinker，又指這人算是半個「枱底人」，他亦自覺作為領袖，應要接手李的位置，留守到最後，並向李發訊息說：「兄弟，把我留在這裡」勸李離開。陳說：「如果我唔咁講，佢點都唔會走。」

陳梓華指李宇軒很頑固，一直想留下不想離開香港。(影片截圖)

黎被捕後政商界多人與黎割蓆

此外，陳亦從黎的助手Mark Simon口中得知，自黎在2020年8月10日被捕後，很多商家及政客已與黎割蓆，陳指重光團隊將會失黎在海外的人脈，對國際線的遊說會有大影響，故亦有把這事告知李。

黎認為被捕可增蘋果銷量

陳稱他與黎的助手Mark Simon自《港區國安法》於2020年6月30日晚實施後，每周都有聯絡，在黎及陳相繼被捕後，Mark曾稱他與黎均認為黎被捕是「好事」，因這會增加《蘋果日報》的銷量。

陳梓華指Mark Simon曾稱黎智英認為被捕是好事，這能刺激《蘋果日報》銷量。 （羅君豪攝）

獲告知黎已在美國安排後路

後來陳亦被捕，Mark在他獲保釋後稱，黎會「安排各方面支援」，亦會替陳在美國安排「後路」。Mark又提醒陳要有心理準備因《國安法》再次被捕，但著他不用擔心，並應繼續參與國際游說，推動制裁。

李被捕會由劉繼續在美國遊說

Mark又叫陳不用擔心李被捕會影響「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」運作，因他們已有「Plan B」，打算推「攬炒巴」劉祖迪到美國大專院校巡迴演講，推廣制裁。陳又稱李被捕後，若劉在美國演講，能令當地人更易接受反華政策。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022