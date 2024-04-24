徐子淇現身禮賓府出席慈善晚宴　「最強星二代」即場獻唱台型十足

甄子丹與汪詩詩的女兒甄濟如（Jasmine）去年正式出道成為唱作歌手，身為「宇宙最強」的女兒，甄濟如一出道就瞬即成為傳媒焦點，絕對是近期最矚目的新星之一。日前甄濟如獲邀在一個慈善晚宴上獻唱，她在IG曬出當晚表演的短片，並寫道：「It was an honour to sing for the Connecting Hearts Charity dinner at the Hong Kong Government House last Saturday. Thank you so much for inviting me💗以心連心，凝聚力量。」

甄濟如（Jasmine）去年7月宣布以唱作歌手身分正式出道。（微博圖片）

甄濟如獲邀在一個慈善晚宴上獻唱。（IG@jasmineyen）

晚宴在禮賓府舉行，除了行政長官李家超先生親臨主禮之外，多位政府官員及「千億新抱」徐子淇（Cathy）亦有出席。（Facebook圖片）

慈善晚宴。（Facebook圖片）

晚宴在禮賓府舉行，除了行政長官李家超先生親臨主禮之外，多位政府官員及「千億新抱」徐子淇（Cathy）亦有出席。相中所見，身穿白色西裝襯喱士裙的徐子淇，打扮優雅大氣，氣質出眾。近年徐子淇甚少在社交平台分享近況，又極少出席時尚活動，一班粉絲都十分關注她的動向，但熱心公益的她為慈善工作不遺餘力，今次她就以「心連心」慈善晚宴籌委會聯席主席的身份出席，又不時陪同老公李家誠出席晚宴，更被視為豪門新抱典範！

身穿白色西裝襯喱士裙的徐子淇，打扮優雅大氣，氣質出眾。（IG@jasmineyen）

徐子淇近年非常低調。（IG圖片）

徐子淇構思恒基中環海濱地盤220米藝術長廊。（IG圖片）

去年為雜誌拍攝封面。（IG圖片）

徐子淇同林建岳大女林恬兒（Emily）、黎姿（Gigi）、李嘉欣（Michele）、許晉亨侄媳林麗穎、富商柳公健太太柳王明琪、富商李國寶之子李民斌太太馮靈針等出席慈善晚宴。（IG@emilylam.ho）

而身穿黑色吊帶長裙的甄濟如，在台上表演唱歌，歌聲高昂又充滿感情，而且全程表現淡定，台型十足！現年20歲的甄濟如不但遺傳了媽媽汪詩詩的優良基因，擁有出眾外貌及Model身形，還遺傳了爸爸甄子丹在藝術方面的才能，唱得、彈得又演得。甄濟如在7歲時已經開始音樂創作，至今已完成70多首原創歌曲。近年甄濟如順利考入國際知名音樂學府美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），去年7月宣布以唱作歌手身分正式出道，備受關注！

表現淡定。（影片截圖）

台型十足！（影片截圖）

甄濟如遺傳了父母的優良基因。（IG@sweetcil）

甄濟如去年推出《Forever 19》。（IG@jasmineyen）

最強星二代！（IG@jasmineyen）