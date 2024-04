徐子淇現身禮賓府出席慈善晚宴　「最強星二代」即場獻唱台型十足

甄子丹與汪詩詩的女兒甄濟如(Jasmine)去年正式出道成為唱作歌手,身為「宇宙最強」的女兒,甄濟如一出道就瞬即成為傳媒焦點,絕對是近期最矚目的新星之一。日前甄濟如獲邀在一個慈善晚宴上獻唱,她在IG曬出當晚表演的短片,並寫道:「It was an honour to sing for the Connecting Hearts Charity dinner at the Hong Kong Government House last Saturday. Thank you so much for inviting me💗以心連心,凝聚力量。」

甄濟如(Jasmine)去年7月宣布以唱作歌手身分正式出道。(微博圖片)

甄濟如獲邀在一個慈善晚宴上獻唱。(IG@jasmineyen)

晚宴在禮賓府舉行,除了行政長官李家超先生親臨主禮之外,多位政府官員及「千億新抱」徐子淇(Cathy)亦有出席。(Facebook圖片)

慈善晚宴。(Facebook圖片)

晚宴在禮賓府舉行,除了行政長官李家超先生親臨主禮之外,多位政府官員及「千億新抱」徐子淇(Cathy)亦有出席。相中所見,身穿白色西裝襯喱士裙的徐子淇,打扮優雅大氣,氣質出眾。近年徐子淇甚少在社交平台分享近況,又極少出席時尚活動,一班粉絲都十分關注她的動向,但熱心公益的她為慈善工作不遺餘力,今次她就以「心連心」慈善晚宴籌委會聯席主席的身份出席,又不時陪同老公李家誠出席晚宴,更被視為豪門新抱典範!

身穿白色西裝襯喱士裙的徐子淇,打扮優雅大氣,氣質出眾。(IG@jasmineyen)

徐子淇近年非常低調。(IG圖片)

徐子淇構思恒基中環海濱地盤220米藝術長廊。(IG圖片)

去年為雜誌拍攝封面。(IG圖片)

徐子淇同林建岳大女林恬兒(Emily)、黎姿(Gigi)、李嘉欣(Michele)、許晉亨侄媳林麗穎、富商柳公健太太柳王明琪、富商李國寶之子李民斌太太馮靈針等出席慈善晚宴。(IG@emilylam.ho)

而身穿黑色吊帶長裙的甄濟如,在台上表演唱歌,歌聲高昂又充滿感情,而且全程表現淡定,台型十足!現年20歲的甄濟如不但遺傳了媽媽汪詩詩的優良基因,擁有出眾外貌及Model身形,還遺傳了爸爸甄子丹在藝術方面的才能,唱得、彈得又演得。甄濟如在7歲時已經開始音樂創作,至今已完成70多首原創歌曲。近年甄濟如順利考入國際知名音樂學府美國伯克利音樂學院(Berklee College of Music),去年7月宣布以唱作歌手身分正式出道,備受關注!

表現淡定。(影片截圖)

台型十足!(影片截圖)

甄濟如遺傳了父母的優良基因。(IG@sweetcil)

甄濟如去年推出《Forever 19》。(IG@jasmineyen)

最強星二代!(IG@jasmineyen)