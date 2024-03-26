徐子淇構思恒基中環海濱地盤220米藝術長廊：藉此宣揚香港文化

近月行過中環新海濱3號的恒基地產地盤項目，總有人會被五彩繽紛的超大圍板圖案吸引，停下腳步欣賞打卡。原來這全長220米、名為「Realising Central Cityscapes」藝術長廊，出自恒基主席兼董事總經理李家誠太太徐子淇構思，



她邀請了本地年青城市畫家趙綺婷及藝術家林雅儀合作完全這作品，而該位置每日有大量市民及旅客往來，她認為可以藉此宣揚香港文化。



全長220米、名為「Realising Central Cityscapes」藝術長廊，令地盤增添藝術氣息。（恒基提供圖片）

徐子淇：30多年前在牆上畫畫仍然記憶猶新

徐子淇在恒基的訪問中說：「記得小時候媽咪帶我參加一個非常具有特色的繪畫班，我和一班小朋友並非如平常般只是在A4紙或畫板上畫畫，而是畫在一幅高而廣闊的牆上。由於當時仍是小朋友，我們更需要爬樓梯上去畫畫。當時是我第一次嘗試接觸這麼大的創作空間，依照我所想盡情發揮，我記得當時畫了一個巨型小丑。」

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徐子淇說，該次體驗令她意識到原來創作不應該受到任何局限，「我很感恩藉著這個機會學習如何跳出固有的框架，透過藝術創作表達我的感受、心情和體會。我覺得整個過程非常有趣，雖然經過30多年，但這個回憶至今仍然記憶猶新。」

徐子淇道出中環海濱地盤220米藝術長廊的構思由來。（恒基提供圖片）

看準中環新海濱3號項目 化身大型公共藝術長廊

她說，明白香港空間所限，日常較少機會有一個大型平台讓藝術家創作巨型畫作，所以當聯想到恒基地產中環新海濱3號項目時，很希望善用項目的大型戶外圍板，將它們化身為大型公共藝術長廊，與本地年青藝術家一起發揮創意。

主動邀本地女性藝術家參加巨型畫作

徐子淇在去年一個畫展上認識城市畫家趙綺婷，她很欣賞對方的畫作能捕捉到香港各地充滿懷舊氣息的特色街道和角落，更擅長利用色彩和筆觸，表達出香港現代化的一面。二人閒談時，了解到趙綺婷受畫板大小所限，因此畫作只能描繪出香港某一角落，所以今次特意邀請趙綺婷合作，將中環各個特色建築和風景在這個大型平台，一一繪畫出來，創作出更具感染力的作品，成為這幅「Realising Central Cityscapes」。

她又留意到香港有不少出色的女性藝術家，需要機會和平台讓大眾進一步認識，所以亦邀請了另一位風格截然不同、擅長數位藝術的藝術家林雅儀，一同創作這幅巨型畫作。

中環新海濱3號項目是恒基及中環未來一個新地標，將有超過30萬平方呎的都市公園空間，連接中環和海濱長廊，屆時會舉辦各類型的藝術文化活動，今次圍板創作正正是項目的序幕。這個位置有很多市民及旅客往來，徐子淇認為可以宣揚香港文化。

徐子淇出任「香港救助兒童會」贊助人，因此4月8日至5月期間特別聯乘恒基與咖啡品牌nodi，推出「Realising Central Cityscapes」藝術咖啡杯套。每售出一杯咖啡，集團將捐款予香港救助兒童會。