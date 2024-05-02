澳門白血病童願望成真　與《反斗車王》閃電王麥坤在迪士尼巡遊

4月29日為世界願望日，香港迪士尼樂園度假區4月28日聯同願望成真基金，為患有急性淋巴性白血病的澳門8歲晉晞（Heison），實現與鍾愛的《反斗車王》閃電王麥坤見面，在巡遊路線並肩前行，以此頌揚堅毅不屈的精神，鼓勵不同年齡的賓客都可勇於追求夢想。晉晞說：「這次體驗讓我更有勇氣去追尋對賽車的熱情，不會輕言放棄夢想。」



患有急性淋巴性白血病的澳門8歲晉晞（Heison）4月28日與鍾愛的《反斗車王》閃電王麥坤一同參加巡遊，由賽車手許建德（前右）陪同。（迪士尼樂園提供圖片)

是次活動是紀念於1980年促成「願望成真基金」誕生的日子。今年慶祝活動的重頭戲是一場別開生面的巡遊，來自澳門、今年8歲的願望童晉晞是閃電王麥坤小粉絲，他也對賽車有着滿腔的熱忱。受彼思動畫製作室《反斗車王》電影系列中閃電王麥坤風馳電掣的速度所吸引，晉晞夢想與他摯愛的賽車英雄見面，是他在整個治療過程中力量與希望的泉源。

超過400位來自香港及澳門的賓客，包括願望家庭、迪士尼義工隊，以及醫護人員當天齊聚香港迪士尼，一起慶賀晉晞夢想成真。

晉晞的願望成真旅程，由一場在樂園的巡遊開始，他與閃電王麥坤、香港首位贏得GT世界挑戰賽歐洲耐力賽的賽車手許建德（Jonathan），以及一眾舞蹈員，在歡呼聲及掌聲中成為眾人的焦點。隨後在舞台典禮上，二人分享了關於夢想、勇氣以及堅毅不屈的故事。

緊接著，身穿賽車手服裝的米奇老鼠驚喜現身，在典禮上向晉晞頒發獨一無二的奬盃，表揚他勇敢面對挑戰。晉晞說：「這次體驗讓我更有勇氣去追尋對賽車的熱情，不會輕言放棄夢想。」他的家人表示，這次體驗別具意義，衷心感謝讓他願望成真的每一個人。

許建德更送贈他在2023年於比利時賽車比賽「Crowdstrike 24 Hours of Spa」獲得的一面獎牌予晉晞，以鼓勵他勇於追夢。他表示很榮幸能參與晉晞圓夢旅程：「在晉晞的年紀，我便開始熱愛汽車以及賽車，所以我知道今天這個活動對他來說別具意義。我從未放棄在國際舞台上比賽及爭勝的夢想，希望我的成就能夠啟發晉晞和在場各位在熱愛的事情上堅持不懈，勇於追夢。」

願望成真基金董事會成員黃嘉信表示，深信每個願望都有無窮的力量，可以為病童重拾童年應有的快樂、為他們的生命及家庭注入希望和力量。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭說，沒有夢想大到不能實現。