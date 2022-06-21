少年患轉移性骨肉瘤　3年動4次手術　願望成真當一日飛機維修員

14歲的時光理應是在學校跟同學們跑跑跳跳，揮霍青春，但是現年14歲的甄滌卻不幸於2019年診斷出患上轉移性骨肉瘤，經歷手術切除左膝關節、化療，卻未能阻止疾病於身體上蔓延，自2020年末起，多次診斷出腦腫瘤，即使屢次克服病魔，卻要在今年5月面對腦靜脈腫瘤的手術失敗。



許多男孩心中都有個飛機夢，甄滌都不例外，由於對飛機有着濃厚興趣，夢想是成為一位飛機工程師，媽媽因而希望給予甄滌一個驚喜，為他申請了「願望成真基金」，並在港機集團的配合及協助下，為他度身訂造一個半日飛機工程師體驗日，讓他可以實現夢想。



+ 4

2019年切除左膝關節 腦腫瘤要化療及做手術

現年14歲的甄滌於2019年診斷出患上轉移性骨肉瘤，經歷手術切除左膝關節，並接受化療，卻未能阻止疾病於身體上蔓延，先後於2020年12月及今年1月被診斷出新的腦腫瘤，經歷了艱苦的化療及手術後，今年5月再次面臨惡耗：腦靜脈再次發現腫瘤，惟是次結果是手術失敗。

媽媽未有張揚 甄滌換上工程人員制服後難掩興奮

媽媽為了給予兒子甄滌驚喜，事前未有張揚，蒙在鼓裏的甄滌換上工程人員制服後，眼中難掩興奮，在港機集團及願望成真基金的合作下，甄滌先上了一課飛機維修人員課堂，了解日常工作流程，並有機會到飛機維修場接觸一架真實的飛機，為其進行維修工作，雖然行動需要使用拐杖，但對於飛機的熱情令甄滌樂此不疲，導師擔心他的身體狀況，多次詢問「要唔要休息」，都被甄滌拒絕。

甄滌媽媽於活動後難掩傷感，一度未能言語，而爸爸則表示，是次計劃由媽媽安排，形容事情發展「好Amazing」，「香港好難做到甄滌想做嘅野」，憶述起以往跟兒子一起砌模型、研究機翼設計、分享對飛機的知識，生病的「副產品」令甄滌多了很多空間及時間去做自己想做的事情。

港機工程代表：感受到真實過程

「願望成真基金」行政經理甘浩賢稱，基金宗旨幫3至17歲患重病的兒童實現夢想，是次幫甄滌願望成真，最大難度是未有聯絡小朋友，跟以往的做法不同，透過媽媽對小朋友的了解，「估下」小朋友喜歡甚麼，希望可以給予甄滌希望、開心、驚喜的歷程。

港機工程代表陳韻鈴亦指，公司管理層及前線同事都樂意協助甄滌，坦言協調各部分「工夫不少」，包括航空公司願意借出飛機，希望「雖然簡短，但（他）感受到（真實）的過程。」