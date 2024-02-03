美斯訪港｜兩曾患重病兒童願望成真見到球王　獲簽名相十分興奮

「阿根廷球王」美斯(Lionel Messi)領軍的國際邁阿密（Inter Miami CF）球隊周日（4日，明天）下午在大球場對戰香港隊。不少本地及內地球迷爭取親睹隊長美斯風采，曾患重病的一位小朋友及一位少年今日（3日）就搶先願望成真，獲得機會當面見美斯，以及隊員佐迪艾巴 (Jordi Alba) 和沙治奧布斯基斯 (Sergio Busquets)，並取得美斯簽名。



美斯（左）特別為出席的一位願望成真基金計劃兒童送上簽名相留念，令他十分興奮雀躍。隊員佐迪艾巴 (Jordi Alba) 在旁觀看。（信和集團提供圖片）

殘奧六金得主蘇樺偉同獲安排見面

Tatler XFEST 香港嘉年華「香港隊對國際邁阿密 CF」明天展開，活動獨家官方酒店、信和集團香港富麗敦海洋公園酒店希望藉此機會向社會傳遞關愛及正能量，宣揚共融社會精神。美斯、佐迪艾巴 和沙治奧布斯基斯今天應邀在酒店內，與香港退役運動員兼殘奧六金得主蘇樺偉、香港特殊奧運會足球隊成員李浩勇、香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮，以及願望成真基金的兩位願望童會面。

信和集團非執行董事黃敏華 (左三)今日聯同特殊奧運會足球隊成員李浩勇 (左二)、退役殘奧運動員蘇樺偉 (右三)、傷健共融網絡總幹事莫儉榮(右二) 及輔助員嚴惠茵 (右一)，以及兩位願望童（左一及前方小朋友）與美斯等三位球員見面。（信和集團提供圖片）

佐迪艾巴、沙治奧布斯基斯同場出現

「願望成真基金」多年來一直致力為患有重病的兒童達成願望，今次在富麗敦海洋公園酒店促成下，兩位從小熱愛足球的願望童「願望成真」，美斯、佐迪艾巴、沙治奧布斯基斯面對幾位小球迷表現非常親切友善，美斯更特別為其中一位願望童送上簽名相留念，令他十分興奮雀躍。

退役殘奧運動員蘇樺偉 (右一)與國際邁阿密隊員沙治奧布斯基斯（左一）、隊長美斯（左二）及佐迪艾巴（左三）見面。（信和集團提供圖片）

信和黃敏華：偶像的鼓勵是最強大的動力

信和集團非執行董事黃敏華表示，適逢願望成真基金踏入25周年，香港富麗敦海洋公園酒店作為Tatler XFEST香港嘉年華的獨家官方酒店，很高興能與孩子們及本地傷健精英人士分享這個有意義的機會，讓他們與最喜愛的足球明星見面並實現夢想。「偶像的鼓勵是最強大的動力，我們非常感謝國際邁阿密CF球員與傷健人士、運動員及願望童會面，互相激勵，支持他們面對人生順逆。」

信和集團非執行董事黃敏華 (右一)、香港傷健共融網絡 總幹事莫儉榮 (中) 與國際邁阿密CF球星沙治奧布斯基斯（左一）、隊長美斯（左二）及及佐迪艾巴（右二）。（信和集團提供圖片）

Tatler XFEST 香港嘉年華是國際邁阿密 CF 首次參與的國際巡迴賽，香港富麗敦海洋公園酒店在酒店大堂設置主題打卡位置，讓來自世界各地的球迷能一同參與盛事。