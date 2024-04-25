流感｜6歲女童染甲流併發腦病變離世　一周內兩宗兒童死亡個案

衞生防護中心最新一期冠狀病毒病及流感速遞顯示，本周二（23日）本港再增一宗兒童流感相關死亡個案，個案涉及一名6歲女童感染甲型（H1）流感併發腦病變，她有接種本季流感疫苗。



衞生防護中心本周一（22日）時公布，一名6歲女童因發燒咳嗽後徵狀惡化，入住威爾斯親王醫院兒童深切治療部，經化驗證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，在香港兒童醫院深切治療部留醫。其病情其後持續惡化，於本周二（23日），即染疫後四日不治。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

衛生防護中心周一公布，一名過往健康良好的女童，上周五（19日）起發燒及咳嗽，翌日（20日）到仁安醫院求醫，同日被帶到威爾斯親王醫院急症室，並入住該院兒童深切治療部，晚上轉往香港兒童醫院深切治療部，當時臨牀診斷為甲流併發腦病變，情况危殆。

防護中心當日初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，她的家居接觸者現時沒有出現病徵，中心正繼續調查。

一名8歲女童染甲流上周四離世

衞生防護中心上周六（20日）曾公布一宗兒童感染甲型流感死亡個案，涉及一名過往健康良好的8歲女童。她本月17日起發燒及咳嗽，翌日（18日）出現抽搐。同日被帶到廣華醫院急症室求醫，並入院接受治療，她的情況在入院後轉壞並於18日不治。