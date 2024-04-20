流感｜8歲女童染甲型流感現抽搐　同日送院後死亡　沒接種疫苗

衞生防護中心今日（20日）表示正調查一宗兒童感染甲型流感死亡個案，個案涉及一名過往健康良好的八歲女童。她本月17日起發燒及咳嗽，翌日（18日）出現抽搐。她同日被帶到廣華醫院急症室求醫，並入院接受治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。病人情況在入院後轉壞並於18日不治。衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。



衞生防護中心今日（20日）表示正調查一宗兒童感染甲型流感死亡個案，個案涉及一名過往健康良好的八歲女童。（資料圖片）

衞生防護中心指，該名過往健康良好的八歲女童，本月17日起發燒及咳嗽，翌日出現抽搐，同日被帶到廣華醫院急症室求醫，並入院接受治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。病人情況在入院後轉壞，並於18日不治。

初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者至今沒有出現病徵。

衞生防護中心發言人說，對高危人士而言，流感可引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。

市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

．病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

．高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

．避免觸摸眼睛、口和鼻；

．雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

．保持室內空氣流通

．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，並盡早向醫生求診；

．保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

