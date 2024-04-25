DONKI盲盒壽司｜環保署：預先包裝放貨架供即食　視外賣可用膠盒

第一階段管制即棄膠餐具日前（4月22日）實施，日本連鎖超市DON DON DONKI隨即推出密實紙盒盛載，不過由於無法看見壽司新鮮與否，被坊間揶揄是「盲盒壽司」。繼環境局昨日（24日）透過「大嘥鬼」Facebook專頁解畫後，環保署今晚再發文釐清相關規定。



環保署解釋，不論是超級市場、百貨公司、美食廣場等場所，只要按顧客下單、即時製作、現場設用餐區，加上顧客選擇堂食，一律需要按堂食規定，即不可用膠盒處理。



若上述場所的食品符合預先包裝、即時食用，並放置在貨架或自動售賣機供選購，即盒裝壽司、三文治等，則視為外賣，可使用膠杯及膠食物盒。環保署強調﹐「顧客在甚麼地方進食，並無關係。」



▼4月24日 DONKI轉盲盒壽司▼



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符合3點可用膠盒包裝︰預先包裝、即時食用、放置在貨架

環保署表示，以零售為主的商戶，例如超級市場或百貨公司等，會銷售已預先包裝及可供即時食用的食物，包括盒裝壽司、三文治等，並放置在貨架上供選購，以便顧客將食品帶離商戶。該業務模式視為外賣，可使用膠杯及膠食物盒。「顧客在甚麼地方進食，並無關係。」

符合4點不准用膠盒︰按顧客下單、即時製作、設用餐區、顧客堂食

環保署又指，商場／大型百貨公司內的美食廣場，與超市等商戶的經營模式不相同。美食廣場內的食店一般按顧客下單，並即時製備和提供食物，例如炒粉麵等，並設有用餐區供顧客堂食。

環保署認為，該業務模式與餐廳無異，因此美食廣場內的食店，須遵守堂食的餐具管制規定。即與其他食肆相同，若顧客購買外賣食品，則不視為提供堂食服務，才可使用膠杯和膠食物盒。

美食廣場符合特定要求可用膠盒包裝

環保署又解釋，若美食廣場提供的食品，為預先包裝及供即時食用，例如盒裝壽司及三文治等，同時放置在貨架上，或透過自動售賣機供選購，以便利顧客帶離，則按上述原視為外賣，可使用膠盒包裝。

超市熟食部一種情況須遵守堂食規定

此外，若超市的熟食部提供按顧客下單及即時製備的食物，例如炒粉麵等，並設有用餐區供顧客堂食，則與美食廣場及一般餐廳相同，須遵守堂食的餐具管制規定。

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顧客不會因購買膠餐具違法

至於顧客方面，環保署強調任何情況下，不會因購買及使用即棄塑膠產品，而觸犯法例。

▼2024年4月25日 DONKI鑽石山分店盲盒壽司消失了▼

