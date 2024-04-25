走塑｜DONKI盲盒壽司消失了！大嘥鬼解畫後　全部變回透明盒

第一階段管制即棄膠餐具日前（4月22日）實施，日本連鎖超市DON DON DONKI隨即推出密實紙盒盛載，不過由於無法看見壽司新鮮與否，被坊間揶揄是「盲盒壽司」。環境局昨日（24日）透過「大嘥鬼」專頁解畫，指市民在超市範圍內即場享用食品，等同一般銷售和外賣，超市仍可用膠盒和膠蓋裝載外賣壽司。



《香港01》今午（25日）到荃灣西分店，發現盲盒壽司一夜間消失，而相關告示亦已被移除。至於另一間鑽石山分店的冷藏櫃，亦未見有盲盒壽司出售。



▼2024年4月24日 DONKI轉盲盒壽司▼



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第一階段管制即棄膠餐具日前實施，日本連鎖超市DON DON DONKI隨即推出密實紙盒盛載。不過環境及生態局「大嘥鬼」昨日在Facebook解畫，指市民選擇留在超市範圍內即場享用食品，等同一般銷售和外賣，因此超市仍可用膠盒和膠蓋裝載外賣壽司。「大嘥鬼」特別提到透明盒亦無問題︰「客人仲可以清楚分辨食物質素同款式添。」

DONKI曾稱全線分店4.22起壽司新增紙盒包裝

DON DON DONKI隨後在社交平台公布，為配合政府禁膠令，全線分店由4月22日起，特別新增紙盒包裝食品，涉及壽司及熟食等；又提醒顧客如購買外賣，可選購膠盒包裝的食品。

記者早前曾到荃灣海之戀商場DON DON DONKI分店觀察，發現店內售賣紙盒包裝壽司，但貼有標籤顯示「可於店內享用」，而壽司冷藏展示櫃及自助收銀處一旁供顧客使用的桌上，亦張貼了告示「請勿在此進食任何使用塑膠即棄容器包裝之食品。」

記者今日再到同一間分店，發現該區域的的相關告示，已全部清除。而店內出售的壽司，亦全部以透明塑膠蓋包裝，被指以紙盒包裝的「盲盒壽司」已不見蹤影。

▼2024年4月25日 DONKI荃灣西分店盲盒壽司消失了▼



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鑽石山店今無出售「盲盒壽司」

記者同日下午並到鑽石山的DON DON DONKI分店觀察，亦發現所有壽司亦以透明塑膠蓋包裝出售。記者以顧客身份向店員查詢，何時轉用包裝，對方僅回覆「不知道」。

至於即場進食的區域，亦無貼上「可於店內享用」的告示，只提醒不可即場飲用酒類。多名顧客於旁邊的收銀處付款後，即場拆開膠盒蓋享用壽司等食物。

▼2024年4月25日 DONKI鑽石山分店盲盒壽司消失了▼

