DONKI盲盒壽司｜外賣變堂食可用膠盒不違法？　江玉歡視察後存疑

首階段「走塑」本月22日起實施，有日式連鎖超市為符合法例要求推出堂食專用「盲盒壽司」引發熱議，同時引伸出若買了外賣用的透明膠盒壽司後，改變主意變堂食，會否違法？政府雖指超市即場食等同外賣，可用透明膠盒盛載，但選委界立法會議員江玉歡今早(25日）親到引發議論的「主角」超市分店實地視察後，指按她個人就相關法例的理解，餐飲處所業務範圍廣闊，且法例並無任何豁免，外賣變堂食理應不能例外，容許使用膠盒。



江玉歡指新條例剛實施，有不清晰的地方很正常，認為政府應「大方啲」派員作出澄清，僅靠社交平台專頁講解略有不足。



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日式連鎖超市DON DON DONKI將透明壽司盒改為密實紙盒，避免觸犯法例，惟被揶揄作「盲盒」甚至「紙盒藏司」，引發熱議。DONK解釋，全線自4.22走塑當日起特別為店內用餐區的顧客新增紙盒包裝食品，範圍覆蓋壽司、熟食等，顧客若到店購買外賣食品，仍可選購塑膠外賣包裝的食品款式。

環境及生態局也在「大嘥鬼」Facebook發文稱留意到近日有日式超市賣「盲盒壽司」，隨即向該日式超市了解，超市解釋擔心顧客購外賣包裝壽司後會即場享用，故轉用紙盒變「盲盒」。「大嘥鬼」又解釋，以零售業務為主的超市會售賣各種各樣已包裝食品，顧客購買後即使在超市範圍內即場享用，情況等同一般銷售及外賣，故超市仍可用膠盒和膠藝包裝外賣壽司，更指「用透明盒都可以啦，客人仲可以清楚分辨食物質素同款式添。」

選委界立法會議員江玉歡坦言對政府的解釋不理解。（歐嘉樂攝）

不過，有人質疑根據「走塑」新例，堂食是完全不能使用即棄膠餐具，DONKI的情況，顧客本來購買外賣，後改變主意轉堂食，究竟超市堂食區域是否視作法例訂明的餐飲處所？若屬餐飲處所，為何又不用「走塑」？

江玉歡：無論任何地方堂食理應不獲豁免

本身是律師的選委界議員江玉歡今早9時許，親身到位於中環的DONKI分店巡視，她稱見到貼上「可於店內享用」的食品均用紙盒裝載，並提醒顧客「法例規定堂食不可使用塑膠即棄容器」。至於被質疑「紙盒藏司」難以判斷壽司是否新鮮，店方也有將同類型的紙盒壽司及膠盒壽司擺放同一區域，讓顧客作比較。

除了超市，本港部分便利店也有提供堂食。江玉歡指，根據法例，無論甚麼地方堂食皆不獲豁免容許使用即棄膠餐具，零售店也不在豁免之列，因此，她對「大嘥鬼」有關可使用膠盒的解釋表示不理解。

她續稱，按她理解，有提供食物、方便進食的地方已屬法例訂明的餐飲處所，至於是否領有牌照則屬另一個問題。不過，她估計當局當初在制訂條文時，可能正因為不希望出現漏洞，故把受限範圍寫得廣潤一點；而在新條例實施初期，市民未能清晰理解是正常現象，希望環境及生態局能作更詳細解釋，清晰說明「大嘥鬼」的解說源於哪個章節的法例條文，又認為局方應派員作出解釋，如今只在社交平台發貼文解釋則略有不足。