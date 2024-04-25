DONKI盲盒｜大嘥鬼昨指即場食同外賣　文件曾稱屬「堂食」 惹疑竇

第一階段管制即棄膠餐具周一（22日）實施，連鎖超市DON DON DONKI隨即推出紙盒裝壽司，予購買後在場即食顧客選購。不過，環境及生態局昨日（24日）在「大嘥鬼」專頁發文大派定心丸，指超市售賣已包裝食品予顧客，即使其在超市範圍內即場享用，情況也等同外賣，即可用膠盒。



不過就有網民發現，環保署早前向零售業走塑講座中，曾列明超市熟食部如售賣食物予顧客在用餐區進食屬堂食，說法惹來更多疑惑。《香港01》正向環境局查詢有關事件。



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第一階段管制即棄膠餐具規定，食肆不得向堂食顧客提供塑膠餐具，如刀叉及盛器。 連鎖超市DON DON DONKI在實施第一階段「走塑」措施後，隨即推出紙盒裝壽司予購買後在場即食顧客選購，惹來市民批評為盲盒壽司，因顧客無法得知壽司新鮮與否。

大嘥鬼facebook專頁發文大派定心丸。（大嘥鬼facebook）

環境及生態局昨隨即在大嘥鬼facebook專頁發文大派定心丸，指明白超市擔心顧客購外賣包裝壽司會即場享用，惟超市售賣已包裝食品予顧客，即使其在超市範圍內即場享用，情況也等同一般銷售及外賣，意味可用膠盒。

不過，今日就有網民發現，環保署早前在零售業走塑講座中，曾在超市場景中列明，熟食部如售賣食物予顧客在用餐區進食屬「堂食」，不可提供全部9類即棄膠餐具。網民認為大嘥鬼所指，與文件列明有所不同，究竟超市買壽司後即場享用，屬堂食抑或外賣，事件惹起更多疑惑。《香港01》正向環境局查詢。