登革熱｜今年本地首個案住小西灣富怡花園　28歲男沒外遊未被蚊叮

衞生防護中心今日（25日）公布今年首宗本地登革熱個案。病人為一名過往健康良好的28歲男子，在4月12日發燒後，於昨日（24日）到東區醫院求醫，並入院接受治療，情況穩定。初步調查顯示，病人居於小西灣富怡花園，潛伏期內沒有外遊，稱過去3周未曾被蚊叮咬。



中心呼籲，曾到富怡花園並出現登革熱病徵者，應致電中心熱線（2125 2371）。中心並將於本周六（27日）上午10時半，於小西灣社區會堂舉行健康講座，提供免費登革熱抗體檢測。



衞生防護中心公布今年首宗本地登革熱個案。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

衞生防護中心公布，病人為一名過往健康良好的28歲男子，於4月12日起出現發燒，翌日到私家診所求醫，其後在22日出現皮疹，並於23日及24日到聖保祿醫院求醫，再到東區醫院急症室求醫，並入院接受治療，現時情況穩定。病人的血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

中心表示，經初步調查顯示，病人居於小西灣富怡花園，潛伏期內沒有外遊。病人稱過去3周未曾被蚊叮咬，其家居接觸者現時沒有病徵，正接受醫學監察。中心人員亦已視察病人的住所，並會向鄰近居民進行問卷調查。

圖中的埃及伊蚊能將登革熱、寨卡病毒等致命疾病傳給人類。（路透社）

中心發言人指，衞生署正與食環署緊密合作，評估和防止可能出現的擴散，食環署會繼續病媒調查、監測和控制。中心正繼續流行病學調查。

中心又指，上述個案為本港今年錄得的首宗本地登革熱個案。外地輸入方面，今年本港共錄得19宗個案。中心呼籲，若從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

曾到富怡花園並出現登革熱病徵者，應致電衞生防護中心熱線。（資料相片）

中心提醒，曾到富怡花園並出現登革熱病徵者，應致電中心熱線（2125 2371），安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線由明日至周日（28日）上午9時至下午5時運作，並下周一起（29日），逢周一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。

此外，中心亦聯同食環署人員，於本周六（27日）上午10時半，於小西灣社區會堂舉行健康講座，並為出現相關病徵的當區人士，提供免費登革熱抗體檢測。