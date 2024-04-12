泰國回港少年確診寨卡病毒及登革熱　復活節遊蘭達島多次被蚊咬

衞生防護中心今晚（12日）公布，一名16歲男病人於3月28日至4月3日逗留在泰國蘭達島，回港後於4月7日起發燒、頭痛及後眼窩疼痛，同日求醫並發現對寨卡病毒及登革熱病毒同時呈陽性反應。中心調查發現，病人在蘭達島的露天地方玩樂期間，多次被蚊叮咬，而他的一名同行人士曾出現相關病徵，被安排入住聯合醫院。



衞生署衞生防護中心公布，本港今年截至周四（11日）共錄得13宗外地傳入的登革熱個案。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

病人情況穩定 同行人士出現相關病徵入院

衞生防護中心公布，確診者為一名過往健康良好的16歲男病人。他自4月7日起發燒、頭痛及後眼窩疼痛，同日到聖德肋撒醫院求醫，並在翌日再到聖保祿醫院求診及入院接受治療。男病人的血液樣本經化驗後，對寨卡病毒及登革熱病毒同時呈陽性反應，情況一直穩定。

衞生防護中心流行病學調查發現，病人曾於3月28日至4月3日逗留在泰國蘭達島，並於4月6日返港。他期間在蘭達島的露天地方進行康樂活動，多次被蚊叮咬。而他的一名同行人士曾出現相關病徵，被安排入住聯合醫院。

圖中的埃及伊蚊能將登革熱、寨卡病毒等致命疾病傳給人類。（路透社）

本港截至周四錄得13宗登革熱個案

衞生防護中心初步調查顯示，該活動沒有其他來自香港的參加者，已將個案通報泰國衞生當局。至於他的家居接觸者至今沒有出現病徵，中心的接觸者追蹤及跟進調查仍然繼續。

此外，男病人亦同時感染登革熱。衞生防生中心公布，本港去年共錄得62宗外地傳入的登革熱個案，而今年截至周四（11日）共錄得13宗。

泰國為港人的熱門旅遊目的地。（路透社）

遊泰回港後21日應繼續使用昆蟲驅避劑

衞生防護中心表示，寨卡病毒感染和登革熱均屬於蚊傳疾病。一隻蚊子可以同時帶有多種病毒，包括寨卡和登革熱病毒。人類被感染的蚊子叮咬後，可能會受一種或多種病毒同時感染。

衞生防護中心建議，為減低感染蚊傳疾病的風險，除一般措施外，市民如從受影響地區回港，應在21日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

衞生防護中心並呼籲，市民在外遊期間，應時刻注意環境衞生及採取防蚊措施，懷孕婦女如前往受影響地區，應加倍留意感染風險。