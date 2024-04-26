五一｜警全港打擊黑的、白牌車及違法旅遊巴　的士大使擴至纜車站

內地五一黃金周將至，旅遊業監管局預料期間有680個旅行團、2.6萬團友訪港。警方在4月24日至5月8日全港各區展開執法行動，打擊旅遊巴、的士及白牌車違法行為，並於5月1日至5月5日期間，將蘭桂坊的「士大使計劃」擴展至山頂及花園道山頂纜車站。



警方表示，今年首季接23宗濫收車資及拒載個案，5名的士司機被捕，蘭桂坊的士大使月初實施以來見成效，濫收車資及拒載等「黑的」數字減少，4月至今有1名司機被捕。



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警方港島總區交通部道路安全組督察黎焯楓表示，警方在4月24日至5月8日展開全港執法行動，打擊旅遊巴、的士及白牌車違法行為，並在區內旅遊熱點加強宣傳教育，派發紀念品及宣傳單張，提醒司機相關交通條例，並呼籲遊客遇到的士懷疑濫收車資，要記下資料，包括車牌、時間及地點予警方跟進。

的士站派發資訊卡 列目的地預計車資

黎表示，本月初在聯同多個組織機構舉行蘭桂坊的士大使計劃，在的士站派發資訊卡及目的地預計車資等，計劃已有效減少白牌車及黑的，故5月1日至5日5日黃金周期間，計劃會擴展至山頂及花園道纜車站，讓留港客有更好體驗，並將違法的士繩之於法。

▼4月6日 中區警區先於蘭桂坊推行「的士大使」計劃▼



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港島區首季接23宗的士投訴 5司機被捕

他表示，蘭桂坊的士大使計劃至今已有1,000人使用，會在計劃結束後統計執法數字。至於今年第一季，港島總區共接獲23宗濫收車資及拒載等投訴，警方已展開過35次執法行動，至今有5名的士司機被捕，而4月至今也有1人被捕。

旅監局促業界分流 勿同時聚集旅行團

旅監局高級調查員（查察及調查）鄭景源表示，預料黃金周有680個旅行團到訪，涉及2.6萬名團友，局方會加強人手巡查，在主要關口商店、接待旅行團餐廳及熱門景點巡查，加強宣傳及教育。他稱局方已敦促業界規劃行程要做好分流，避開同時有多個旅行團到同一地方，減少對社區影響，也提醒業界注意交通安排，保障行程順利。

▼4月6日 中區警區先於蘭桂坊推行「的士大使」計劃▼

