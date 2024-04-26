勞動節｜李家超：短期內公布最低工資檢討機制決定

沙田源禾路遊樂場近日發生沙井工業意外，造成2死2傷。特首李家超今日（26日）出席勞動節酒會，提到渠務署、勞工處及警方正調查沙田工業意外的死因。他又指，最低工資委員會已提交報告，政府正考慮委員會提出的建議，釐定最低工資檢討機制的未來路向，短期內將公布決定。



特首李家超今日（26日）出席勞動節酒會。（夏家朗攝）

李家超致辭時提到，政府一直關心本地勞工的福祉，尤其是職業安全及健康。他提到周一於沙田發生一宗工業意外中，兩名工友不幸喪生，形容每人都感到痛心。他指，目前渠務署、勞工處及警方正調查意外死因，追究責任，防止同類型事件發生。

李家超提醒僱主及僱員，需提高工業安全意識，又促每名工程負責人、分判商、持份者及僱員謹記，需肩負工業安全的責任。

3000萬元以上工程全面應用安全智慧工地系統

李家超指，發展局由去年起已要求超過3000萬元的工程合約，要全面應用安全智慧工地系統，並資助私用發展項目應用系統。

李家超又指，上月勞工處與職業安全健康局，舉辦首屆職安健創科博覽，推廣相關創新技術，促進業界安全操作，提高年輕一代對職安健的認識及關注。

李家超指，短期內將公布最低工資檢討機制的決定。（夏家朗攝）

「再就業津貼試行計劃」7.15推出

李家超認為，香港正處於經濟轉型期，各行各業需要增加勞動力，政府除了培養下一代成為具專業才能的新力軍，亦鼓勵中高齡人士重返職場。

他指，去年《施政報告》提出的「再就業津貼試行計劃」，將於7月15日推出，為重投勞動市場的中高齡人士提供津貼，期望可進一步釋放潛在勞動力，確保本地居民優先就業。

另外，僱員再培訓局落實提高再培訓津貼的每月限額至8000元，推展培訓就業一條龍試行計劃。

「418連續性合約規定」達成共識 政府已展開修例工作

李家超又指，政府繼續秉持三方協商原則，勞工顧問委員會已檢討俗稱「418連續性合約規定」，並達成共識，將有關規定放寬至4周工時合計不少於68小時。李家超認為放寬規定後，可加強保障工時較短的僱員，政府已開展法例修訂工作。

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李家超並指，最低工資委員會亦已完成研究法定最低工資的檢討機制，並向政府提交報告。政府正仔細考慮委員會提出的建議，謹慎釐定機制的未來路向，短期內公布決定。

至於去年在勞動節酒會宣布，今年5月1日取消強積金對沖的安排，推行為期25年，涉及330億元的政府資助計劃，協助企業適應。勞工處正全力籌備，並加強宣傳。