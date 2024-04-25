李家超晤海合會秘書長　歡迎阿拉伯國家善用香港優勢進入內地市場

行政長官李家超今日（25日）與訪港的海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）秘書長賈西姆·布代維會面。李家超歡迎海合會成員國企業和投資者善用香港在「一國兩制」下的獨特優勢、作為中國內地門戶的戰略位置、世界級的金融基建和豐富的人才庫，把握「一帶一路」倡議及粵港澳大灣區帶來的龐大機遇。



李家超（右）今日（四月二十五日）在禮賓府與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長賈西姆·布代維（左）會面。（政府新聞處）

海合會共有六個成員國，分別為巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國。李家超歡迎賈西姆·布代維秘書長率團訪港，並表示很高興繼去年2月訪問沙特阿拉伯時會面後，雙方再次在本港會面，就進一步加強香港與海合會成員國在貿易、投資、金融和科技等多方面合作交換意見。

李家超指出，海合會成員國是香港重要的貿易及投資夥伴，特區政府積極與海合會成員國建立緊密聯繫，促進多方面交流。其中，特區政府在去年9月舉辦的第八屆「一帶一路高峰論壇」增設「中東專場」，聚焦中東市場在共建「一帶一路」倡議下的新發展和新機遇；今年一月舉行的「亞洲金融論壇」亦獲不少海合會成員國政商界領袖出席。此外，特區政府主要官員先後訪問海合會成員國，了解海灣阿拉伯國家最新發展，並向當地政商和專業界別領袖介紹香港的發展機遇。同時，特區政府計劃於沙特阿拉伯利雅得設立海外經濟貿易辦事處，以繼續拓展與海合會成員國的經貿關係。

商務及經濟發展局局長丘應樺和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。

律政司副司長張國鈞午後在律政中心接見訪問團，向他們講解香港的法治優勢。他表示，在「一國兩制」的獨特優勢下，香港享有優先進入內地市場之便，同時保持自身國際化特色，一直以來以穩健的法律制度為市民及商界提供安全的生活和營商環境，絕對是海外企業借港「登陸」的不二之選。