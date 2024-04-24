李家超晤孟凡利：港深創科園將營運　協同加快推動新質生產力

​行政長官李家超今日（24日）在禮賓府與深圳市委書記孟凡利會面，就進一步加強港深合作和共同推動粵港澳大灣區高質量發展等議題交換意見。李家超說，港深創新及科技園即將進入營運階段，香港會繼續與深圳緊密合作，協同推動合作區在「一國兩制」下「一區兩園」的優勢，加快發展新質生產力。



李家超（右）今日（24日）在禮賓府與孟凡利（左）見面（政府新聞處）

李家超歡迎孟凡利書記率團訪港，又指香港和深圳關係密切，兩地人員往來頻繁。在港深合作機制下，香港和深圳設立了不同合作專班，涵蓋北部都會區、創新科技、金融、商貿、青年就業創業、前海等重點合作領域。兩地政府正穩步推進不同領域的交流合作，讓港深合作邁向更高台階。

李家超又說，特區政府今年二月初與深圳市政府共同召開前海深港現代服務業合作區建設專班首次會議，就更有效推進落實《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》和深化港深合作進行交流。特區政府會繼續積極與深圳市政府保持緊密溝通、加強聯動，同心推動粵港澳大灣區高質量建設。

李家超指，香港會繼續發揮在基礎科研、金融、人才和專業服務及國際化等優勢，在大灣區建設中擔當重要的引領帶動角色，並與深圳貫徹優勢互補、互利共贏的原則，共同為國家發展作出更大貢獻。

政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衞、創新科技及工業局局長孫東教授和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席會面。