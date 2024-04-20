垃圾徵費｜清潔工感困惑憂墮法網　團體批邀部門出席大辯論食白果

新福事工協會轄下的「拾平台」和綠惜地球今日（20日）舉辦有關基層勞工與垃圾收費的大辯論，多個工會表示政府在推出垃圾徵費時並沒有向他們進行任何事前諮詢和後續解釋，導致清潔工感到困惑，又指政府作為垃圾徵費推手，並沒有和社福界團體溝通，今日論壇更「人影唔見」。「拾平台」表示，去年籌備活動的時候，已經發信邀請環保局、環境保護署和食物環境衛生署，有部份回覆未能出席，大部份都無回覆。近幾個月，再透過綠惜地球邀請官員都食白果。



新福事工協會轄下的「拾平台」和綠惜地球今日舉辦有關基層勞工與垃圾收費的大辯論，邀請多個基層勞工、社福界、環保團體及專業人士出席。（何倩瑜攝）

新福事工協會轄下的「拾平台」和綠惜地球今日在J舉辦有關基層勞工與垃圾收費的大辯論，邀請多個基層勞工、社福界、環保團體及專業人士出席。

清潔服務業職工會黃迺元指出，政府派發的「良好作業指引」共66頁，但政府無考慮過清潔工友並沒有足夠時間和能力詳閱指引。政府強推垃圾徵費令工友充滿困惑，無法識別違規垃圾，但又有負刑責的風險，「行蠱惑就一隻腳喺個監房度，估唔到倒垃圾都係」，希望政府關注前線工友對垃圾徵費的資訊不足。

清潔工人職工會梁芷茵指，政府沒有考慮過清潔工友的難處，政府給予的步驟並不清晰，「將責任放落工友度，令到工友好無助」。（何倩瑜攝）

關注草根生活聯盟黃佳鑫指出，社福界團體並不清楚垃圾徵費的詳情，政策方案「冇人問過佢哋」，認為政府要擴展持分者。

清潔工人職工會梁芷茵亦指，政府沒有考慮過清潔工友的難處，政府給予的步驟並不清晰，「將責任放落工友度，令到工友好無助」，更甚者有少數族裔清潔工友從來都沒有收到任何資訊，「啲工友都係睇電視先知」。食環署職工權益工會李美笑補充，政府的垃圾徵費簡介會「從來冇開過比工友」，令清潔工友感到困惑，她透露，有工友曾表示如果有負上刑責的風險會考慮辭職。

多個團體指出，政府作為垃圾徵費的推手，並沒有和社福界團體溝通，今日論壇更「人影都唔見」。「拾平台」回覆香港01指，上年籌備活動的時候，已經發信邀請環保局、環境保護署和食物環境衛生署，有部份回覆未能出席，大部份都無回覆。近幾個月，再透過綠惜地球邀請官員都食白果。

主辦單位「拾平台」指，上年籌備活動的時候，已經發信邀請環保局、環境保護署和食物環境衛生署，有部份回覆未能出席，大部份都無回覆。近幾個月，再透過綠惜地球邀請官員都食白果。（何倩瑜攝）

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，政府在推動環境教育方面嚴重不足，嚴重低估社會需要，宣傳法例放錯重點。他續指，政府絕對不能將責任推卸給工友、管理公司，而是要環保署自己負責。