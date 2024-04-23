垃圾徵費｜劏房戶反映回收不便　江玉歡促加強配套

政府今年內推出兩大環保政策，除了昨日（22日）實行的「走塑」，垃圾徵費亦正試行，並預計在8月實施。



立法會議員江玉歡今日（23日）與劏房租戶會面，他們反映除了負擔增加，住所附近亦缺乏回收設施，想回收亦不方便。



劏房獨居長者平日互相幫忙 憂觸犯法例

立法會申訴部今日安排香港社區組織協會與議員會面，反映劏房戶有關垃圾徵費的意見。江玉歡表示，居民十分明白環保減廢的重要性，如果配套及資訊充足也必定支持，但大部份人反映未收到相關資訊，因此並不了解執行細節。

劏房居民不少是獨居長者，住在舊樓，平日互相幫忙，他們擔心會觸犯法例，而且業主亦可能將垃圾袋開支轉嫁給租戶，增加租戶的負擔。

先行先試大廈附近欠回收設施

參與先行先試計劃的大廈居民亦有參與會面，他們反映住所附近缺乏回收設施，有些人走到垃圾站，卻沒有人指示如何分類回收，更有人對他們說全部混在一增丟掉就可以。

居民亦反映，政府制訂措施時，似乎忽略了「三無大廈」的環境限制，指許多人任意棄置大型家俬，阻塞公共通道，未知局方如何處理這些情況。

江玉歡強調，「加強回收設施，延遲實施徵費」，是劏房居民的心聲，更是基層市民的心願。