垃圾徵費｜下月底提交先行先試中期檢討　料口風放軟再押後

政府於4月1日實施垃圾徵費先行先試計劃，並將於5月27日在立法會交代計劃的中期檢討，以及交代垃圾徵費的未來路向。多個政黨對8月1日如期實施垃圾徵費有保留，消息指當日環境及生態局料放軟口風，擬「鋪路」再度押後垃圾徵費。



《香港01》致電立法會環境事務委員會主席、民建聯立法會議員劉國勳，他稱就個人意見而言，最近先行先試計劃浮現很多問題，8月1日實在難以全面實施垃圾徵費。



劉國勳：市民或未準備好 憂勉強推行出現混亂

劉國勳稱，先行先試計劃出現不少問題，現時應針對問題認真改善，亦可能涉及修例。他個人認為，市民在8月1日或未準備好，勉強推行亦可能出現混亂，而且政府剛推動走塑首階段計劃，社會需要時間消化。他建議垃圾徵費分階段實施，首階段推行期間政府可以向全港市民派發指定袋。

郭偉强：不適宜操之過急 現時試點太少

工聯會立法會議員、環境事務委員會委員郭偉强稱，押後與否屬政府決定，但他認為不適宜操之過急，同時指出先行先試計劃的試點太少，表示若要在全港推廣計劃，就應全港市民共同參與先行先試，否則市民難以適應。

垃圾徵費指定袋。(何頴賢攝／資料圖片）

政府無意「硬推」 延遲實施屬從善如流

另有議員表示，法例已經得到立法會通過，現時唯一可改動的部分就是生效日期，而技術問題就要交予政府決定，不過就算僅僅延遲2個月至3個月，到時社會仍未準備好，不如索性延遲1年，目前可先做好回收設施。該名議員又稱，政府都承認先行先試出現不少問題，料政府都會了解市民意見，目前並無出現「硬推」的態度。

此外，亦有政界中人質疑，為何全港性政策不預先演練？該人直言「政府硬推一定會畀人笑」，反而如政府擱置或延遲計劃，無論議員、市民都一定會表揚政府從善如流。

謝偉銓（鄭子峰攝／資料圖片）

曾指垃圾徵費「一鑊粥」 謝偉銓：外界稱配套未準備好

在《財政預算案》二讀辯論中，直言垃圾徵費「仲係一鑊粥」的G19召集人、立法會議員謝偉銓稱，垃圾徵費如有共識應該向前推進，但對現時是否成熟、有共識則有保留，稱外界都認同很多配套未完全準備好。不過，他表示如一成不變、沒有妥善處理問題就推行在全港實施，又或者相反直接擱置計劃，均不理想。

事實上，環境及生態局局長謝展寰本月20日亦承認，市民對垃圾徵費的觀感有落差，大部分認為做法擾民，只有少數人認同減廢，但他對於是否8月1日正式實施，則表示不急於下定論，要完成先行先試後再作部署。