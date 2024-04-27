彭定康灣仔親種垂葉榕已壞死今移除　專家嘆錯失機會改善生長土壤

前港督彭定康1993年於灣仔親手種植的垂葉榕，因健康狀况惡化引起潛在危險，今日已被移除。綜合專家分析，由於樹木的樹皮剝落及裂開，反映樹木組織壞死，已經「死亡」，除了移除樹木，別無選擇，雖然難以斷定實際「死因」，但該垂葉榕種植的位置不利生長，洞口亦較細小，令樹根難以擴展，吸收更多水分和養分，認為康文署錯失機會，改善該樹的土壤環境，管理亦較為被動，不會主動檢視周邊工程對樹木健康的影響。



《香港01》正向康文署查詢情況。



前港督彭定康1993年於灣仔親手種植的垂葉榕，因健康狀况惡化引起潛在危險，並被移除。（黃浩謙攝）

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康文署稱該垂葉榕長遠有潛在危險

前港督彭定康1993年於灣仔莊士敦道及盧押道交界親手種植的垂葉榕，屬「灣仔綠化計劃」下種植的第600棵樹。facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」早前發文稱，月初曾透過「1823熱線」向政府部門反映該樹健康狀况欠佳，並獲有關部門回覆稱，經檢查後認為該樹「長遠有潛在風險」，為保障公眾安全，已申請移除。

facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」早前發文稱，月初曾透過「1823熱線」向政府部門反映該樹健康狀况欠佳。（facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」圖片）

天氣溫暖導致蟲害、病害 可致短時間死亡

長春社總監蘇國賢今日表示，該樹木被移除是無可避免。他解釋留意到樹皮剝落及裂開，代表樹木組織已壞死，樹木已經「死亡」。蘇國賢指，該樹木未有倒塌風險，因為樹幹並非嚴重腐爛，不過由於樹頂樹枝枯萎，有機會掉落砸到途人或車道，引致危險。

至於死因，他解釋有兩種可能，一是因天氣愈趨溫暖，令病害、蟲害愈嚴重，例如褐根病及朱紅毛斑蛾，導致樹木短時間死亡。他指出另一原因或與物理破壞相關，例如大風時拉扯到樹根，或導致樹的內部有結構斷裂，從而折斷送水系統。不過，他認為該樹木的樹冠並非十分濃密，未必會受風拉扯搖動到整棵樹。

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較同樹種弱小 生長環境非理想

不過，他指，自去年起觀察到該樹木開始出現健康衰退，枝上樹葉逐漸稀疏直至光禿。在同一樹種中，這顆樹偏小、葉子偏疏，健康偏弱，有可能因旁邊有電車電纜，而經常被修剪，形容其生長環境並非理想。他指，曾提名該棵樹編入古樹名目冊，雖然樹種普通，但是由前港督彭定康親手種下，具有一定紀念性。

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市區空間狹窄，未有有適合樹木生長的空間，當年灣仔綠化計劃種植了不少垂葉榕，如今剩下來的少之又少。他認為若要補種樹木，無論大小，樹冠都有機會伸出馬路，需要不斷修剪，認為應留有一定空間。不過，他認為可以考慮在區內的其他合適地方補種樹木，補償當區綠化損失。

教育大學地理及環境科學研究講座教授認為，該樹位於灣仔區內較闊的行人路，然而種樹位較窄小，不利其生長。（資料圖片／盧翊銘攝）

樹洞面積過小不利生長

香港教育大學顧問及客席講座教授（地理及環境科學）詹志勇認為，該樹位於灣仔區內較闊的行人路，然而種樹位較窄小，「咁大棵樹，咁細洞穴，對棵樹嘅生長極之不利。」他認為該棵樹需要更多土壤空間，讓樹根四面八面散出去，令更多水分養分滲入其中，故應擴大其樹穴，然而有關部門未有此舉措，錯失機會。被問及是否與保養不善有關，他表示未知樹的真正死因，僅稱：「有啲嘢可以做，令到佢生長條件改良，令到佢可以復原，可以唔好咁容易咁快衰落。」

他又指出，據政府的古樹名木名冊上有四百多棵古樹，但從未聽聞有任何針對其復壯計劃，以改善其土壤條件，僅每年檢測一次，「檢測你唔做嘢冇用，等於睇完醫生，醫生唔開藥畀你。咁你有咩用，你日日睇醫生都冇用㗎。」

香港地球之友慈善有限公司董事王卓粵表示，該樹木生長位置長遠而言並非可持續，因栽種多年，市區內進行了大大小小的掘路工程。（資料圖片）

市區掘路工程易傷樹根 未有法例或機制規管 康文署管理被動

香港地球之友慈善有限公司董事王卓粵表示，該樹木生長位置長遠而言並非可持續，因栽種多年，市區內進行了大大小小的掘路工程，有機會傷及樹根而影響健康。他表示，雖然政府有工程期間保護指引，但未必每個工程都會跟足指引，部分只需申請「掘路紙」以展開維修保養工程，現時亦無機制或法例規管來保護樹木。該樹由康文署管理，然而他認為署方角色被動，不會主動檢視工程是否影響樹木健康，除非有工程商事先向署方匯報。

可諮詢街坊意見 補種合適樹木

如今樹木被移除，他感到可惜，「始終依個對香港歷史上既有意義嘅一棵樹。」不過，他強調移除樹木的後續工作亦重要，建議可以將木材製為椅子或裝飾品置於旁邊，延續其意義，或諮詢當區街坊意見，考慮補種其他較適合樹種，以維持遮蔭、降溫的功能。