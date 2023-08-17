大老山隧道旅巴起火｜彭定康女婿捲入槍擊案罪成｜今日必看8分鐘

旅遊巴冒煙起火 大老山隧道出九龍方向全線封閉

今日（17日）上午8時47分，大老山隧道九龍出口有旅遊巴冒煙着火。現場消息稱，隧道公司職員嘗試救火，但不成功，乘客自行疏散落車，沒有受傷報告。由網上圖片可見，旅遊巴車尾陷入火海，火光熊熊，冒出大量黑煙。消防員接報到場，於18分鐘後將火救熄。

土瓜灣私家車撞救護車 司機棄車逃走被警制服揭藥後駕駛

一名21歲男子駕駛七人車在土瓜灣馬頭圍道失事撞救護車車尾，司機棄車不顧而去，但最終被警員擒獲，揭發他涉嫌藥後駕駛、無牌駕駛及偷車等5宗罪。一名警員在拘捕疑犯期間擦傷手腳，需送院治理。

香港仔商廈飛竹 插穿帆布傷女檔主頭部 職員：好彩風扇卸咗度力

今日（17日）上午11時12分，香港仔東勝道10號朗盈商業大廈有棚架竹枝由高處墮地，擊中一名女子的頭部。傷者頭暈不適，報警求助，稍後由救護車送院治理，警方封鎖現場展開調查。

彭定康非裔女婿涉當槍擊案「車手」 遭法院判處罪成

末代港督彭定康（Chris Patten）的非裔女婿被指在槍擊案擔任「車手」，15日在倫敦的法院經過六星期審訊後，被判串謀持有槍枝、企圖引起暴力恐懼罪成，面臨監禁。51 歲的查爾斯（Elton Charles） 與彭定康次女彭麗思 （Laura Patten）結婚，據指彭麗思聽到判決後在庭上落淚。

何文田常盛街殘疾院舍有局部沉降院友須暫遷 路政署下午派員視察

服務肢體傷殘及弱智人士的香港耀能協會「盛康園」，其何文田常盛街大樓部分地基被傳媒揭發出現沉降。建築署和社署綜合回覆稱，5月下旬大樓牆身出現批盪剝落，及後監測數據錄得局部沉降，幅度介乎23至33毫米，初步估計因涉事地底出現水土流失情況所導致，署方已在大樓地基範圍展開初期的灌漿工程，目前大樓結構安全。建築署下一步需在大樓再作詳細勘察，院舍住客暫時要遷往其他處所，耀能指，視乎有關工程方案，暫遷安排可能持續數月。

美食博覽｜市民早三日排隊搶1蚊鮑 3人平分500罐「撈麵撈飯食

由貿發局舉辦的美食博覽今日（17日）起一連五日在會展中心舉行，今早十時已有大批市民排隊等候入場，有展商推出「$1鮑·情·尋」遊戲，勝出組別可獲得500罐即食鮑魚，其他組別則獲150罐。勝出組別為三位長者，其中有人提早三日即（15日）便到場排隊等候取得搶鮑魚籌號，三位參賽者雖年長，但耐力、體力甚至搶鮑魚的速度皆不亞於年輕人。有人勝出後更指會「餐餐食」鮑魚，也會與家人分享，笑言「撈麵撈飯食」。

經紀玩貓為名誘16歲少女上門強姦 曾一度未用安全套 判囚8年

保險經紀涉透過交友程式認識一名16歲少女後，以玩貓及1000元零用錢利誘少女到其家作客，期間涉嫌強姦少女。少女事後在Instagram 發佈限時動態透露事件，並與中學老師及網友傾訴。經紀早前經審訊後被裁定強姦罪成，法官今（17日）在高等法院判刑時指被告有計劃犯案，強姦時一度沒有使用安全套，判他監禁8年。