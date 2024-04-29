五一｜五月天演唱會4.30展開　港鐵城巴九巴加班往口岸【附詳情】

本港即將迎來內地五一黃金周，適逢台灣天團「五月天」來港由明晚（30日）起，於中環海濱舉行七場演唱會，預計未來一周會有大批遊客訪港。

港鐵、城巴和九巴都會加強服務，在演唱會結束後接載歌迷離開，港鐵會加開列車班次，並延長金鐘至羅湖尾班車；九巴有三條特別線分別往洪水橋、元朗及粉嶺；城巴有兩條特別線分別往落馬洲及港珠澳大橋。至於跨境巴會於中環環球大廈增設上客點。



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台灣天團「五月天」將於中環海濱開演唱會。（資料圖片）

內地五一黃金周（5月1日至5月5日）即將到來，五月天演唱會就由4月30日至5月8日，於中環海濱舉行七場演唱會（當中5月2及6日休息）。港府早前預計，黃金周約有590萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，訪港內地旅客會有80萬，政府跨部門會議已就交通作出特別安排。

港鐵東鐵線在五月天演唱會日子，會延後金鐘往羅湖尾班車於晚上11時32分在金鐘開出，羅湖管制站也會有相應安排。（資料圖片）

港鐵

港鐵會在5月1日、4日及5日，加強七條本地鐵路線的列車服務，合共增加540班車，包括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、迪士尼線及屯馬線，涵蓋不同時段。

港鐵東鐵線於五月天舉行演唱會的日子，即4月30日、5月1日、5月3至5日，及5月7至8日，由金鐘站開往羅湖站的尾班車，將延後於晚上11時32分開出，羅湖管制站會作出相應安排，處理旅客出入境手續。

九巴

九巴在演唱會後提供特別服務，登車站位於中環碼頭巴士總站及龍和道中環軍營對面，九巴160R往洪水橋（洪福邨），途經屯公轉車站、屯門市廣場、紅橋、寶田和藍地；九巴168R往元朗（西），途經大欖隧道轉車站、形點和青山公路-元朗段；九巴178R往粉嶺（聯和墟），途經粉嶺站和上水站。

城巴將於五月天舉行演唱會期間，開辦三條特別路線。（城巴提供）

城巴

城巴市區特別線設於民光街近中環8號碼頭，及龍和道中環軍營對面，城巴18R往杏花邨，途經北角、鰂魚涌、筲箕灣、柴灣和小西灣。

城巴另有兩條巴士線前往出入境管制站，於民光街近中環6號碼頭，及龍和道中環軍營對面登車，城巴976R往落馬洲（新田皇巴站），城巴A11R往機場，途經港珠澳大橋。

（資料圖片／李澤彤攝）

跨境巴士

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