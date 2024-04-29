五一｜680內地團訪港勝預期　旅議會不愁煙火取消　直巴加班載客

五一內地黃金周假期（5月1日至5日）將至，旅監局料有約680團內地入境旅行團訪港，約2.6萬名旅客。旅遊業議會主席徐王美倫今日（29日）表示，對數字感樂觀，甚至預計會多達800團。就五一的維港煙火可能受天雨影響，她不擔心對訪港人數有太大影響，因為香港整體有吸引力。



另外，運輸署因應本周在中環舉行演唱會及黃金周，向跨境巴士營辦商增發比平日多40%的特別加班配額。港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，會在中環設臨時上車點，而口岸的直通巴班次足夠應付人流。



▼2023年5月1日 天星碼頭及廣東道名店都有人龍▼



+ 10

旅監局料內地五一黃金周假期（5月1日至5日），會有約680團內地入境旅行團訪港，約2.6萬名旅客。主席徐王美倫於港台節目《千禧年代》表示，對數字感樂觀，預計數字相若，甚至會比預計多至800團。

她表示，內地旅行團訪港旅客差不多回復至疫情水平，並提到在2018至2019年訪港人士逐步回升、情況理想，今年未必可以回復到疫情前，皆因開關後有更多地方可以選擇，但她相信香港絕對有吸引力及獨特性，隨訪港旅客逐步上升，未來幾年要回復到疫情前情況「唔係無可能」。

她提及到，2024年不過夜旅客比較多，因為交通太便利，即日往返更容易，加上有不少旅客會一程多站，因此未必會留待在香港，而內地旅行團平均會留兩晚，與不過夜旅客比例為六比四。

對於維港煙火匯有機會因天雨而未能如常舉行，旅遊業議會主席徐王美倫表示不擔心會對訪港人數有太大影響。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

旅發局首場維港煙火匯演將於5月1日上演，但或會因天氣因素未知能否如常舉行，她就表示，「整體香港仲好有吸引力」，有不同盛事迎合訪港旅客，加上天氣本身難以預測，她就不擔心會因此而大大影響旅客訪港，認為仍有室內活動，「唔太擔心……（但）會有少少影響。」

五一內地黃金周假期將至，旅監局料有約680團內地入境旅行團訪港，約2.6萬名旅客。(資料相片/梁鵬威攝)

為應對五一內地黃金周假期，運輸署已向跨境巴士營辦商增發比平日多40%的特別加班配額。港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，因為假期期間中環舉辦演唱會，屆時會在中環環球大廈附近設立臨時上車點。

他認為，關口、口岸的直通巴足夠應付人流，根據過往情況，會在早上9至12點較多內地客到深圳灣口岸，表示「政府再批更多配額都係好事」。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，因為假期期間中環舉辦演唱會，屆時會在中環環球大廈附近設立臨時上車點。(資料圖片)

去年除夕倒數後，全港多區都有滯留內地客的足跡 ，他表示，當時只有一個關口可以離開，形容「失咗預算」，而今次鐵路都會加長營運時間，當演唱會10點散場時，相信鐵路及巴士都可以應付情況。