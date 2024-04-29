五一黃金周｜香港賓館無窗房$800照搶手　深圳香格里拉低港格8成

內地五一黃金周將至，旅發局預料將有80萬名旅客抵港，較去年高三成。記者上周六（27日）在網上訂房平台搜尋價格，發現大部份酒店並未爆滿，亦未出現天價房間，貴價酒店中暫時以香港四季酒店最高，收6,160元一晚。至於中價酒店則收約1,000元一晚，而賓館則最受歡迎，多間均顯示只剩下少量房間，無窗房索價800元一樣「搶手」。



過往不少內地旅客嫌香港酒店太貴，晚上寧願返深圳過夜，翌日再來港。部份酒店集團同時在香港及深圳開設酒店，對比兩地房價後，竟發現深圳文華東方酒店比香港貴4%，不過深圳香格里拉酒店及四季酒店，則分別比香港便宜79%及77%。



記者上周六中午在網上訂房平台Trip.com，選擇一間房、兩名成年人，以及5月1日入住，以搜尋各酒店最便宜的房價，發現大部份酒店並未爆滿。

四季酒店索價逾$6000、港島香格里拉收近$4000

首先貴價酒店方面，置地文華東方酒店的L450高級大床房索價3,802元，連服務費4,182元；港島香格里拉（簡稱港格）的豪華山景雙床房索價3,600元，連服務費3,960元；至於香港四季酒店的豪華山景大床客房索價5,600元，連服務費6,160元。

中價酒店房間收約$1000 暫未短缺

中價酒店方面，荃灣西如心酒店的尊尚城景特大床客房 (高座)，索價1,398元，連服務費1,538元；香港帝景酒店的山景大床房索價886元，連服務費975元；荃灣帝盛酒店的高級客房只剩一間，索價894元，連服務費983元。

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多間賓館房間只餘兩間 無窗索價$800一樣搶手

賓館方面，位於美麗都大廈的長安賓館，經濟家庭房（無窗）只剩兩間房，索價642元，連手手706元；位於香檳大廈的香港大都酒店，標準大床房只剩兩間房，索價727元，連服務費800元；位於旺角的香港美華賓館，大床房 （無窗）亦剩兩間房，索價657元，連服務費723元。

迪士尼荷里活酒店米奇房 索價近$4000只剩一間房

主題樂園酒店方面，海洋公園萬豪酒店的豪華特大床房索價2,600元，連服務費2,860元；香港迪士尼樂園酒店的標準客房索價3,254元，連服務費3,579元。迪士尼荷里活酒店「米奇與好友」豪華客房只剩一間，索價3,579元，連服務費3,976元。

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深圳文華東方酒店比香港貴4% 香格里拉平79%

此外，部份酒店集團同時在香港及深圳開設酒店，以香港文華東方酒店為例，城市景觀客房索價3,389元，連服務費為3,727元；深圳文華東方酒店的豪華大床房「遠眺城市天際線」索價3,372元，連服務費3,878元。換言之，該酒店的深圳房價比香港貴4%。

不過亦有酒店房價相差甚遠，港島香格里拉大酒店的豪華山景雙床房索價3,600元，連服務費3,960元；深圳香格里拉高級雙床房只收660元，連服務費766元，即比香港便宜79%。

至於香港四季酒店的豪華山景大床客房索價5,600元，連服務費6,160元；深圳四季酒店豪華大床房只收1,191元，連服務費1,388元，即相比香港便宜77%。