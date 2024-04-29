勞工處更新防中暑指引　暑熱警告掛勾極端酷熱警告免「彈出彈入」

勞工處2023年5月推出預防工作時中暑指引，實施近一年，工作暑熱警告取消短時間後又再生效、「彈出彈入」情況不斷。



勞工處將於今年5月更新指引，包括將工作暑熱警告與極端酷熱天氣警告掛勾，並調整工作暑熱警告取消機制技術參數，會在過去一小時暑熱指數有下跌趨勢時，方決定取消工作暑熱警告，以避免出現警告「彈出彈入」的情況。



勞工處表示，今年5月將更新指引，包括將工作暑熱警告與極端酷熱天氣警告掛勾，並進一步調整工作暑熱警告取消機制技術參數，避免警告「彈出彈入」。

調整工作暑熱警告取消機制技術參數

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示，因應各界意見更新指引，包括新增內容，並與天文台協調，將工作暑熱警告與極端酷熱天氣警告掛勾，每當天文台發出極端酷熱天氣警告，黃色工作暑熱警告會隨即生效。

他又提到，會進一步調整工作暑熱警告取消機制技術參數，相信能避免警告「彈出彈入」。

勞工處2023年5月推出預防工作時中暑指引。（資料圖片/何穎賢攝）

暑熱相關投訴倍增

職業健康顧問醫生（一）溫遠光補充指，當工作暑熱警告生效，每次至少維持一小時，往後會否繼續生效，在去年7月起，已採用監察過去半小時暑熱指數趨勢來決定。而今次更新，會再改為觀察過去一小時的暑熱指數，當發現有較穩定的下跌趨勢，才會考慮取消警告，藉以避免警告「彈出彈入」。

馮浩賢續指，已與不同行業接觸，處方也鼓勵各行各業推出自身的實務指引，據其了解，物管業下月內會推出相關指引，清潔行業也正在商討。

處方未來也會繼續與職安局合作，繼續向業界以較優惠價錢，推廣預防中暑設備。

被問到如何衡量指引成效，是否難從工友中暑個案數字反映，馮浩賢回應指相關指引推出後有引起大眾關注，又指過去一年收到相關的查詢、投訴倍增。他認為，重點在於改變文化，僱主要提前做評估，通知工友相應安排，一旦暑熱出現，大家便知所應對，達至預防中暑。

至於2022年9月推出的工傷僱員復康先導計劃，今年5月9日起計劃將擴展至飲食及酒店業、及運輸及物流業，兩行業僱員如於2024年4月1日或以後遇工傷，均可參與計劃。

職業健康顧問醫生（一）溫遠光指，計劃以因工傷以致肌肉骨骼受傷，或患上《僱員補償條例》訂明並與肌肉骨骼有關的職業病、遭遇工傷6星期後仍未復工或預期未能在6星期內復工的工友為對象，據當局數據，飲食及酒店業、及運輸及物流業工人出現上述情況的數字，僅次於建造業，相信擴展後，兩個行業中有需要的工友會積極參與計劃。

被問到截至今年2月底，參與計劃的717名參加者中有75%人已康復，惟重新投入工作者僅267人，溫遠光解釋，當中有些參加者是剛康復，部分可能仍在找工作、部分或想再休息一會。