暑熱警告｜截至7.31共發47次黃色警告　530個警告促僱主預防中暑

《預防工作時中暑指引》推行近三個月，勞工處今日（12日）表示，截至上月31日，合共發出47次黃色工作暑熱警告。處方期內巡查中暑風險較高的工作地點約8,500次，並發出逾530個警告，敦促僱主或負責人採取預防僱員中暑的措施。當局強調，地盤工作環境溫度一般較高，僱主有責任進行熱壓力風險評估，並因應結果採取措施，僱員也應配合。



勞工處指，日前巡查啟德體育園地盤，了解承辦商有否按《預防工作時中暑指引》和法例要求，評估工作地點的熱壓力風險，並採取合適預防及控制措施。

當局指，在啟德體育園地盤，承辦商除設飲水機、製冰機，更為工地人員架設多個帳篷，也有兩輛水車巡迴噴水霧，另設監察天氣的裝置，當周遭環境到達特定溫度便會自動噴水霧降溫，令工友可在較舒適環境工作。

另外，該地盤所有工友均有安裝手機應用程式「工地通」。承辦商助理合約經理鍾偉克指，工作暑熱警告一旦發出，工友便會通過該應用程式收到通知，以提醒他們多喝水和多休息。

勞工處高級職業環境衞生師（發展）黃志清表示，工作地點負責人可採取的措施包括設置遮蔽處、提供掛腰風扇等有效散熱或通風設備，也應提供飲用水，以及盡量每兩小時安排員工小休。

他強調，根據《職業安全及健康條例》，僱主有責任進行熱壓力風險評估，並因應結果採取措施，僱員也應配合。

▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



+ 20

▼5月8日 勞工處公布《預防工作時中暑指引》▼

