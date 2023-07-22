暑熱警告｜6成受訪者曾現中暑症狀　半數稱公司沒按指引安排休息

勞工處在五月中起推行《預防工作時中暑指引》以及新增工作暑熱警告，讓戶外工作人士在炎熱天氣下工作有適當休息時間。工聯會職安健協會在7月初訪問了共826位工友，結果發現近6成受訪者都曾在酷熱天氣工作時，感到疑似中暑的不適症狀。超過一半受訪者表示，公司沒有根據《預防工作時中暑指引》安排休息時間。



工聯會職安健協會在7月初就酷熱天氣下工作訪問了共826位工友，結果發現近6成受訪者都曾在酷熱天氣工作時，感到疑似中暑的不適症狀。超過一半受訪者表示，公司沒有根據「工作暑熱警告」指引安排休息時間。有4成5受訪者指，公司沒有提供防中暑的裝備或物資。

香港建造業總工會理事長黃平表示，香港只有兩個暑熱指數監測站，未能反映地盤真實情況，希望能增設暑熱指數監察站，以客觀反映不同區域的暑熱情況。另外，他指，工友對「工作暑熱警告」表示歡迎，但認為指引內容不清晰，「一日，『三起三落』，你叫前線管理人員同我哋工友點適應呢個情況？」

▼5月18日 首發工作暑熱警告▼



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香港園林及樹藝專業人員總會副主席伍嘯天指，園林樹藝行業工友不時需在馬路邊、斜坡甚至高空工作，加上有時需處理冧樹等緊急情況，未必有合適的地點以及時間讓工友進行休息，因此「工作暑熱警告」在園林樹藝行業實行有困難。

工聯會安健協會副主席葉偉明建議，規定僱主需要就暑熱情況，為僱員的工作環境進行風險評估，而僱主必須把評估結果及會採取的措施告知僱員。讓僱主與僱員協商在不同情況下為僱員提供休息時間及防中暑物資，以增加不同工種休息時間的彈性。

工聯會職安健協會主席林淑儀建議，勞工處盡快檢討指引，並考慮立法保障工友，「指引唔夠，指引可執行，可唔執行，應該要立法，規管要一定要執行。」另外她亦建議政府檢討熱暑指數指引，令指引內容更容易執行，及令工友更容易理解指引內容。