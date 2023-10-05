中暑｜調查指暑熱警告下　七成清潔工未能休息　逾半數憂被投訴

勞工處今年5月中推出《預防工作時中暑指引》及工作暑熱警告，以提醒僱主為員工採取避暑措施。有關注勞工的組織進行調查，在100位從事街道清潔的受訪工友中，近七成人稱未能因工作暑熱警告而獲得休息，有逾半的工友表示，未能在警告下獲得休息的原因，與社區垃圾問題嚴重，擔心不處理會被投訴。



該組織指，改善街道清潔工友的中暑風險，不能單靠推出指引，需從根本改善前線工作處境及管理制度，食環署應制止社區不合法傾倒垃圾的問題。



明愛荔枝角職工中心於今年5月至8月期間進行問卷、聚焦小組及實地視察的調查，共訪問100位從事街道清潔的工友。當中有工友表明，穿著反光衣及在密集高樓大廈間工作，要承受極大的熱壓力，工作暑熱警告未能反映前線工作時的中暑風險。

調查中，逾七成受訪工友未能因工作暑熱警告而獲得休息， 逾半受訪者指原因是社區垃圾問題嚴重，擔心不處理會被投訴。其他原因包括沒收到僱主通知、工作中無法查閱警告等。

工友呻深水埗街上垃圾多如流星雨

就社區垃圾問題，有受訪工友指深水埗有「流星雨」及「放飛機」的情況，嚴重增加他們的工作量。前者指的有些大廈沒聘請清潔工倒垃圾，其住戶會將家居垃圾棄置街上，工友阿燕提到，這類棄置街上的垃圾多如「流星雨」，清理完，很快又會再有，「我睇住啲店舖同唐樓住戶隨意掉落街邊，我指住對面垃圾站叫佢拎去掉，叫佢負返責任，反而被人投訴！」

「放飛機」指的是一些大廈清潔工，將收集到的家居垃圾放在後巷，而非食環署轄下的垃圾站棄置，同時食肆及店舖將廚餘、卡板、輪胎等棄置在街道。

明愛荔枝角職工中心於今年5月至8月期間進行問卷、聚焦小組及實地視察的調查，共訪問100位從事街道清潔的工友。（明愛荔枝角職工中心提供）

中心發言人鍾俊禧也提到，有七成半的受訪工友擔心使用手機查閱工作暑熱警告、或於工作期間休息會被食環署管工警告，反映食環署對前線街道工友的管理嚴苛，窒礙工友根據指引休息，增加他們中暑的風險。

工友阿榮表示，他負責清潔的地點位於行車天橋上的行人路，在猛烈的陽光下，該處沒有遮蔭休息的地方，他試過因為天氣太熱感到不適，行去商場廁所，隨即被食環署管工影相，著他不得進入商場，「我係覺得好無奈，只可以默默承受。我都唔想自己身體差，工作內容就唔困難，最大壓力就係怕被食環署管工影相，好似係我錯咁，好似監犯咁。」

社工促當局制止不合法傾倒垃圾

中心社工黃韻然指，要降低街道清潔工友的中暑風險，不能單靠推出指引，亦需從根本改善前線工作處境及管理制度，食環署作為管理街道清潔的部門應透過加強執法，制止社區不合法傾倒垃圾的問題，以免問題持續加重工友工作量。

她也敦促，食環署建立人性化的管理文化，停止將必要的休息視為「偷懶」，她也提到，希望建立「清潔工友善社區」，呼籲商舖在門外貼上「醒水」貼紙，為有需要的工友補給飲用水及提供支援。